Gaza está en el centro de una votación clave en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes: se decidirá el futuro de un proyecto de resolución que impulsa Estados Unidos para reforzar el plan de paz del presidente Donald Trump en el enclave. En específico, la atención está sobre el despliegue de una fuerza internacional, mientras Washington advierte que la falta de acción podría conducir a una reanudación de los combates.

El proyecto de resolución, revisado varias veces tras intensas negociaciones, “respalda” el plan que permitió que un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás entrara en vigor el pasado 10 de octubre en el devastado territorio palestino.

La versión más reciente del texto, a la que tuvo acceso la agencia de noticias AFP, autoriza la creación de una “Fuerza de Seguridad Internacional” (ISF, por sus siglas en inglés) temporal que trabajaría con Israel, Egipto y policías palestinos recién entrenados para asegurar las zonas fronterizas y poder desmilitarizar Gaza.

Esta fuerza, también llamada de estabilización, trabajaría además en la “retirada permanente de armas de grupos armados no estatales”, en la protección de civiles y en asegurar corredores para la ayuda humanitaria.

Además, autorizaría la formación de una “Junta de Paz”, un órgano de gobierno transitorio para Gaza que, en teoría, sería presidido por Trump y cuyo mandato se extendería hasta finales de 2027.

Pero se suma algo muy significativo. A diferencia de los borradores anteriores, la última versión de la resolución menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino.

Una vez que la Autoridad Palestina haya implementado las reformas solicitadas y la reconstrucción de Gaza esté en marcha, “podrían finalmente darse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”, señala el texto del borrador.

La votación del Consejo de Seguridad está prevista para la tarde de este lunes, hora de Nueva York. Estados Unidos, así como varias naciones árabes y de mayoría musulmana, incluidas Egipto, Arabia Saudí y Türkiye, han pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte rápidamente la resolución.





Israel se opone a un Estado palestino y aumenta presión sobre EE.UU.





Siguiendo su política de larga data, Israel rechazó firmemente la posibilidad de un Estado palestino, apenas horas antes de la votación. “Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio no ha cambiado”, dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante una reunión de gabinete este domingo.

Además, medios israelíes reportaron ese mismo día que Tel Aviv ha presionado a Washington para que atenuara las referencias a la autodeterminación y la creación de un Estado palestino en el borrador que votará el Consejo de Seguridad de la ONU.

La emisora ​​pública israelí KAN informó que asesores de Netanyahu y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvieron intensas conversaciones con el equipo del presidente Trump, así como con gobiernos árabes, con el fin de atenuar o eliminar los términos de "autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino".

El esfuerzo del Gobierno de Netanyahu llega además mientras el primer ministro israelí enfrenta críticas de su gabinete, incluido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de ultraderecha que acusa al mandatario de no haber respondido con más contundencia a la decisión de varios países occidentales de reconocer a Palestina como Estado.

Otros ministros también expresaron su oposición al Estado palestino, pero sin hacer referencia a la resolución. El de Defensa, Israel Katz, reiteró que la postura de su país es "clara" y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que "no está de acuerdo con el establecimiento de un Estado palestino terrorista en el corazón de la tierra de Israel".

Otro de los aliados de extrema derecha de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, fue más lejos y afirmó que la identidad palestina es una "invención".