Como una “escalada peligrosa” calificó el ejército sirio el despliegue de grupos armados por parte de la organización terrorista YPG en la provincia oriental de Alepo. En ese sentido, advirtió que cualquier acción de estos actores será enfrentada con “una respuesta violenta”.
“Estamos realizando una evaluación directa e inmediata de la situación sobre el terreno”, declaró el ejército este lunes.
YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK.
Las fuerzas sirias añadieron que, según información de inteligencia, estos nuevos refuerzos incluyen a terroristas del PKK e individuos alineados con el antiguo régimen de Bashar Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024.
“No permaneceremos de brazos cruzados ante esta peligrosa escalada”, insistió el ejército.
Desde el martes, las YPG han bombardeado barrios residenciales, instalaciones civiles y posiciones de las fuerzas sirias en Alepo, matando a 24 personas, hiriendo a casi 130 y desplazando a unos 165.000 residentes de los barrios de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, según cifras oficiales.
Ningún esfuerzo por parte de las YPG
En marzo de 2025, la presidencia siria anunció la firma de un acuerdo para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), que incluía al YPG/PKK, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.
En abril de 2025, las autoridades de Damasco firmaron un acuerdo con las YPG concerniente a los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, estipulando que ambos distritos serían considerados partes administrativas de la ciudad de Alepo respetando sus particularidades locales.
El acuerdo también incluyó disposiciones para prohibir manifestaciones armadas, restringir la posesión de armas a las fuerzas de seguridad internas y exigir la retirada de las YPG a áreas al este del río Éufrates en el noreste de Siria.
Pero las autoridades dijeron que en los meses transcurridos desde entonces, las YPG no han mostrado ningún esfuerzo por cumplir los términos de los acuerdos.
El gobierno sirio ha intensificado los esfuerzos para mantener la seguridad en todo el país desde el derrocamiento del régimen de Assad, después de 24 años en el poder.