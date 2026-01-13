Como una “escalada peligrosa” calificó el ejército sirio el despliegue de grupos armados por parte de la organización terrorista YPG en la provincia oriental de Alepo. En ese sentido, advirtió que cualquier acción de estos actores será enfrentada con “una respuesta violenta”.

“Estamos realizando una evaluación directa e inmediata de la situación sobre el terreno”, declaró el ejército este lunes.

YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK.

Las fuerzas sirias añadieron que, según información de inteligencia, estos nuevos refuerzos incluyen a terroristas del PKK e individuos alineados con el antiguo régimen de Bashar Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024.

“No permaneceremos de brazos cruzados ante esta peligrosa escalada”, insistió el ejército.

Desde el martes, las YPG han bombardeado barrios residenciales, instalaciones civiles y posiciones de las fuerzas sirias en Alepo, matando a 24 personas, hiriendo a casi 130 y desplazando a unos 165.000 residentes de los barrios de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, según cifras oficiales.