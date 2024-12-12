El ministro de Relaciones Exteriores de Turkiye, Hakan Fidan, declaró que el pueblo sirio será quien moldee el futuro de su país devastado por la guerra.
En su primera rueda de prensa desde que la oposición siria tomó el control de Damasco el domingo, afirmó que millones de sirios que se vieron obligados a huir ahora pueden regresar a casa de manera segura.
A pesar de numerosas iniciativas, incluido el llamado del presidente Erdogan para encontrar una solución política, el régimen de Assad rechazó las propuestas, lo que llevó a una crisis continua, dijo Fidan, hablando al margen del Foro de Doha 2024.
"Desde que el proceso de Astaná congeló la guerra en 2016, el régimen ha tenido un tiempo precioso para abordar los problemas existentes", afirmó. "Pero no lo hizo y, en cambio, asistimos a una lenta decadencia y colapso del régimen, lo que explica por qué, casi sin disparar una bala, Alepo cayó inmediatamente, seguida por otras ciudades".
Fidan explicó que la rápida erosión del régimen de Assad puede atribuirse a su incapacidad para atender las necesidades del pueblo.
"Las demandas del pueblo sirio han sido ignoradas, y el régimen ha sido incapaz de proporcionar siquiera los servicios más básicos", afirmó Fidan. "La mitad de la población ha sido desplazada, lo que ha contribuido a una crisis migratoria masiva".
También subrayó el compromiso de Turkiye con la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial de Siria. "Türkiye seguirá trabajando con los países vecinos y la nueva administración para reconstruir Siria y abordar sus problemas económicos", afirmó. Y añadió que Türkiye “tomará todas las medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad en Siria".
Apoyando una transición fluida
Fidan también hizo un llamado a los actores internacionales para que participen en el proceso de transición, instando a la comunidad global a apoyar al pueblo sirio en este período crucial para garantizar una transición fluida.
Asimismo, el ministro pidió a los actores regionales e internacionales actuar con calma y cuidado, destacando que la región no debe verse arrastrada a una mayor inestabilidad.
"Instamos a los actores regionales y mundiales a que actúen con cautela, ya que debe preservarse la integridad territorial de Siria y manejarse con cuidado el proceso de transición" subrayó.
También afirmó que la nueva Siria no debe representar una amenaza para sus vecinos y advirtió que "las organizaciones terroristas no deben aprovechar esta situación".
Una oposición unida
Fidan destacó la importancia de la inclusión, expresando su rechazo a cualquier forma de ataques de venganza, y afirmó que todos los grupos, incluidos cristianos, kurdos y no musulmanes, deben ser tratados por igual.
También advirtió sobre el peligro de las armas químicas en Siria.
La rueda de prensa se da en el contexto en el que los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Irán y Rusia, que son partes del Proceso de Astaná, se reunieron en Doha, la capital de Qatar, para discutir los últimos acontecimientos en Siria.
En la reunión también participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Egipto e Irak.