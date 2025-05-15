Mientras los bombardeos sacuden los escombros de lo que alguna vez fueron hogares, la vida en Gaza se convierte en una lucha constante por sobrevivir. Los que no mueren por un misil, mueren de hambre, advierten los palestinos desde allí. Palabras que, lejos de ser una metáfora, describen con dolorosa precisión la realidad diaria en un territorio asediado, donde Israel, pese a la grave crisis humanitaria, se mantiene inflexible ante cualquier propuesta de alto al fuego.

En Yabalia, al norte del enclave, las imágenes captadas por la agencia de noticias AFP muestran mujeres desconsoladas, llorando junto a pequeños sudarios blancos manchados de sangre. Entre lágrimas, una madre grita: “Es un bebé de nueve meses. ¿Qué hizo mal?” Esta escena, que se repite una y otra vez, refleja un sufrimiento que parece nunca acabar.

Este jueves fue otro día trágico: al menos 103 personas fueron asesinadas en ataques israelíes, según reportes de la agencia de noticias palestina WAFA. Por si fuera poco, a lo largo del miércoles, al menos 80 personas perdieron la vida, según reportes de la Defensa Civil palestina.

Hospitales como objetivo de ataque

La situación en los hospitales es crítica. "No hay suficientes camas, ni medicinas, ni medios de tratamiento quirúrgico o médico. Muchos de los heridos están muriendo por falta de cuidados" afirmó Mohamad Awad, médico del hospital indonesio cercano a Yabalia a la AFP. Según Awad, "los cuerpos de los mártires yacen en el suelo de los pasillos del hospital (...). La situación es catastrófica”.

El martes, dos hospitales en Jan Yunis, en el sur del territorio, fueron bombardeados. Según el ejército israelí, estos centros "albergaban un centro de mando y control" de Hamás.

A la saturación del sistema sanitario se suma el peligro constante. Las fuerzas israelíes instaron este miércoles a evacuar la zona de Rimal, en la Ciudad de Gaza, anticipando un ataque a "gran escala".

ONU y ONG piden alto al fuego inmediato

Ante estas masacres, la ONU y numerosas ONG continúan alzando la voz para exigir un alto al fuego y el ingreso inmediato de ayuda humanitaria. Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que Israel está provocando una "catástrofe humanitaria deliberada", al bloquear la asistencia y condicionar la supervivencia de la población palestina al desplazamiento forzado.

"Estamos viendo cómo se crean condiciones para erradicar a los palestinos en Gaza", advirtió MSF.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió levantar urgentemente el bloqueo para permitir el ingreso de alimentos, medicinas y combustible. Otras organizaciones internacionales, como Oxfam, alertaron que Gaza está al borde de una "hambruna masiva", con mercados vacíos, escasez de agua y una infraestructura colapsada por los bombardeos.