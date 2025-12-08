La preocupación por los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones –que, según Washington, están vinculadas al narcotráfico– se ha extendido más allá de Venezuela. Tras denunciar estas operaciones y amenazas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó este domingo sobre el hallazgo de dos cuerpos en aguas cercanas a la frontera venezolana y pidió abrir una investigación, sugiriendo que las muertes podrían deberse a un ataque estadounidense en la zona. En este contexto, países como Qatar y Panamá han comenzado a explorar vías de mediación para evitar que la situación escale y afecte la estabilidad regional.

"Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira", escribió Petro en su red social X, en referencia al hallazgo de dos cuerpos en Puerto López, un poblado de pescadores, reportados por la cadena pública de televisión RTVC.

El mandatario solicitó a la autoridad forense colombiana "establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela". "Pueden ser muertos por bombardeo en el mar", agregó.

En este marco, un portavoz de la Policía del Departamento de La Guajira detalló a la agencia de noticias AFP que los cuerpos fueron hallados el pasado jueves en esa playa de pescadores, pero aclaró que aún no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Desde septiembre, Estados Unidos ha bombardeado al menos 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al narcotráfico, asesinando cerca de 80 personas. Organizaciones internacionales y líderes han denunciado que estos bombardeos son "ejecuciones extrajudiciales".

Qatar y Panamá proponen mediar

Bajo este clima de tensión, Qatar y Panamá se ofrecieron como mediadores entre Washington y Caracas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, afirmó este domingo que su país está “esperando” a que las partes u otros Estados soliciten formalmente a Doha que ejerza como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

"Estamos esperando a que alguien nos lo pida", afirmó Al Ansari durante el Foro de Doha, donde aseguró que las autoridades de Qatar se están "comunicando con todas las partes" pero que, por el momento, no está "haciendo nada oficialmente al respecto".

El portavoz qatarí recordó que, en los últimos años, su país ha mantenido conversaciones con Venezuela y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros, mientras que afirmó que Qatar mantiene su "compromiso con ese proceso si es necesario".