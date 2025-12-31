El Gobierno de España ha movido ficha contra la ocupación israelí de Palestina. Por primera vez, ha exigido a siete grandes plataformas internacionales de alquiler turístico que retiren anuncios de alojamientos situados en Cisjordania ocupada. La decisión, anunciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 este martes, aplica la legislación española ya vigente y el derecho internacional para frenar la normalización económica de la ocupación y señala de forma directa la responsabilidad de estas empresas.

Aunque el ministerio no ha hecho públicos los nombres de las siete plataformas a las que afecta la medida, empresas como Airbnb y Booking han sido señaladas en los últimos años por sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Estas entidades las acusan de ofrecer alojamientos en territorios palestinos ocupados, presentándolos como si formaran parte de Israel.

Asimismo, una investigación del ministerio identificó 138 anuncios activos y accesibles desde España, correspondientes a alojamientos ubicados en más de 200 códigos postales que son, en realidad, asentamientos israelíes ilegales. Las plataformas han sido notificadas para eliminar o bloquear estos contenidos destinados a los usuarios en territorio español. En caso de no hacerlo, el Gobierno advierte que podría adoptar nuevas medidas, incluidas sanciones administrativas.

Para entender el alcance de la decisión española, es importante precisar cómo surgieron estos asentamientos y por qué son ilegales. Tras la guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ocupó territorios palestinos como Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. Desde entonces, ha promovido la construcción de colonias civiles destinadas a población israelí en esas zonas. Según el derecho internacional, una potencia ocupante no puede trasladar a su propia población civil al territorio que ocupa, por lo que estos asentamientos son considerados ilegales por la comunidad internacional. De hecho, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo histórico en julio de 2024, en el que declaró ilegales dichos asentamientos y llamó a Israel a desmanterlarlos.

Relacionado TRT Español - España se retira del festival Eurovisión en señal de protesta por la participación de Israel