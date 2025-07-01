Una bomba mediática cayó en Colombia este domingo por cuenta de una investigación del diario El País de España: Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores y cercano al gobierno en un principio, habría buscado ayuda en Estados Unidos para sacar al presidente Gustavo Petro del poder “en no más de 20 días”.

El reportaje, que incluye audios del propio Leyva y testimonios de fuentes cercanas a la Casa Blanca, revela que el supuesto complot del exministro pretendía dejar a la vicepresidenta Francia Márquez a cargo. Mientras tanto, Petro habla de “conspiración del narcotráfico" y Márquez niega cualquier vínculo.

“El armatoste que plantea Álvaro Leyva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha", sentenció Petro este lunes desde Sevilla, España, a donde acudió a la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la ONU. Y añadió que “todavía hay que investigar” si las personas nombradas por Leyva “de las cuales no sé si lo que él cuenta es verdad o no deben dar explicaciones (…) Y no solamente públicas, sino ante la justicia".

¿Qué dice exactamente el reportaje de El País sobre Petro y Leyva?

Según la publicación de El País, Leyva acudió a círculos cercanos al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el objetivo de “hacer caer” a Petro. Los audios y testimonios citados por el medio apuntan a que el exministro incluso intentó acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, para que ejerciera “una presión internacional” que sacara al presidente colombiano del poder. Ahora bien, las mismas fuentes confirmaron que la Casa Blanca nunca consideró realmente la propuesta.

En el plan, indicó el diario español, también salió salpicada la vicepresidenta Márquez, pues era ella a quien apuntaba Leyva para dejar al frente del país.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, dijo una de las personas que se reunió en abril con Leyva y que habló con El País.

Además, en uno de los audios a los que tuvo acceso el medio se le escucha a Leyva decir: “Hay que sacar ese tipo (Petro). Ese tipo presidiendo las elecciones (las presidenciales de 2026)... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo”. Los últimos nombres que menciona el exministro hacen referencia a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y al grupo criminal conocido como el Clan del Golfo. “Este país va al despeñadero”, sentenció Leyva.

Leyva, que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Petro, supuestamente se reunió hace dos meses en Estados Unidos con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en su intento por acercarse a Rubio. “Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, dice Leyva en las grabaciones reveladas por El País.

Sin embargo, Díaz-Balart señaló a través de su cuenta de X : “Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia. Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo múltiples encuentros con funcionarios del actual gobierno de Colombia”.

Mientras supuestamente realizaba reuniones en Estados Unidos, Leyva empezó a publicar en simultáneo cartas en las que denunciaba a Petro de padecer una “grave enfermedad de adicción a las drogas”. En una misiva del 20 de mayo, Leyva escribió que le había enviado una comunicación al mandatario “pidiéndole que revisara su permanencia en el cargo en razón de su grave enfermedad de adicción a las drogas”. Llama la atención que en esa misma carta, el exministro hace una referencia a un “imaginario complot” que adjudica al “delirio” de Petro en la que estaría “supuestamente organizando” junto con Díaz-Balart. “Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra”, sostuvo Leyva. Y luego remató: “La imagen de Colombia en el exterior no puede seguir siendo la de un presidente que desatiende sus obligaciones, errático, déspota y preso del vicio”.

El diario El País añadió que las grabaciones a las que tuvo acceso “han estado en manos del servicio secreto colombiano. El presidente las escuchó en su despacho y se mostró muy molesto”.