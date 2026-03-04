TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, expresó la preocupación de Ankara sobre lo ocurrido a su homólogo iraní, Abbas Araghchi.
Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, transmitió la preocupación de Ankara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi.. / Otros
hace 3 horas

Türkiye transmitió su preocupación al enviado iraní, quien fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con un proyectil balístico disparado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco el miércoles.

Según fuentes diplomáticas, al embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh se le informó sobre la preocupación de Türkiye y la fuerte protesta por lo ocurrido.

El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, también comunicó la preocupación de Ankara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Durante una conversación telefónica, Fidan dijo a Araghchi que debe evitarse cualquier paso que pueda conducir a una escalada del conflicto, según informaron fuentes del ministerio.

Neutralizado por la OTAN

RECOMENDADOS

El proyectil balístico fue interceptado y neutralizado por unidades de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental, informó el miércoles el Ministerio de Defensa Nacional turco.

El ministerio informó en la plataforma turca de redes sociales NSosyal que el proyectil, detectado tras pasar por Iraq y Siria, fue exitosamente neutralizado por las defensas aéreas.

El incidente se produce después de ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán que mataron al líder Supremo Alí Jamenei, otros altos funcionarios y cerca de 1.050 iraníes —incluyendo 165 escolares— y que provocaron que Teherán lanzara ataques de represalia en toda la región.

RelacionadoTRT Español - Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
FUENTE:TRT World
Explora
El ataque contra Irán es “injusto e ilegal”, advierte el partido gobernante de Türkiye
Conflicto en Oriente Medio se extiende en tercer día con ataques en Irán y explosiones en el Golfo
Israel cierra el paso de Rafah y vuelve a aislar a Gaza, mientras ataca Irán
Trump anticipa que operación contra Irán durará “un mes”, mientras siguen ataques en Oriente Medio
Erdogan expresa condolencias por la muerte de Jamenei y pide diálogo ante conflicto en Oriente Medio
Israel amplía su ofensiva a Líbano: anuncia “campaña” contra Hezbollah y lanza ataques letales
El crudo sube 10% tras ataques en Oriente Medio y podría llegar a 100 dólares
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional
Protestas inundan las calles de Irán por muerte de Jamenei, mientras Trump advierte sobre represalia
A más de 100 niños mató el ataque de EE.UU.-Israel contra escuela en Irán, denuncia enviado ante ONU
Alí Jamenei, líder Supremo de Irán, murió en ataques de EE.UU.-Israel: Teherán promete venganza
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán