Türkiye transmitió su preocupación al enviado iraní, quien fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con un proyectil balístico disparado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco el miércoles.

Según fuentes diplomáticas, al embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh se le informó sobre la preocupación de Türkiye y la fuerte protesta por lo ocurrido.

El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, también comunicó la preocupación de Ankara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Durante una conversación telefónica, Fidan dijo a Araghchi que debe evitarse cualquier paso que pueda conducir a una escalada del conflicto, según informaron fuentes del ministerio.

Neutralizado por la OTAN