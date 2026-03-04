Türkiye transmitió su preocupación al enviado iraní, quien fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con un proyectil balístico disparado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco el miércoles.
Según fuentes diplomáticas, al embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh se le informó sobre la preocupación de Türkiye y la fuerte protesta por lo ocurrido.
El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, también comunicó la preocupación de Ankara a su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Durante una conversación telefónica, Fidan dijo a Araghchi que debe evitarse cualquier paso que pueda conducir a una escalada del conflicto, según informaron fuentes del ministerio.
Neutralizado por la OTAN
El proyectil balístico fue interceptado y neutralizado por unidades de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental, informó el miércoles el Ministerio de Defensa Nacional turco.
El ministerio informó en la plataforma turca de redes sociales NSosyal que el proyectil, detectado tras pasar por Iraq y Siria, fue exitosamente neutralizado por las defensas aéreas.
El incidente se produce después de ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán que mataron al líder Supremo Alí Jamenei, otros altos funcionarios y cerca de 1.050 iraníes —incluyendo 165 escolares— y que provocaron que Teherán lanzara ataques de represalia en toda la región.