En una de las áreas al aire libre más importantes de San Salvador, la capital de El Salvador, se inauguró oficialmente la Plaza de Türkiye, simbolizando la amistad que han forjado ambos países. Con la financiación de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) y la colaboración de la municipalidad de la ciudad, la plaza ahora se abre como un espacio en el Parque Maquilishuat del que podrán disfrutar residentes y visitantes.
Entre sus elementos principales, se encuentra un busto de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Türkiye y un monumento a la media luna. “El área especial dedicada a la memoria de Mustafa Kemal Atatürk constituye el rincón más significativo de la plaza”, compartió TIKA en sus redes sociales sobre la inauguración, realizada este viernes.
Al acto inaugural asistieron la embajadora de Türkiye en El Salvador, Gül Büyükersen; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el alcalde de San Salvador, Mario Durán; la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de la Diáspora, Legislación y Gobernanza de la Asamblea Legislativa, así como otros funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y residentes.
El evento comenzó con un minuto de silencio, seguido de los himnos nacionales de Türkiye y El Salvador, mientras se izaba la bandera turca junto a las banderas salvadoreña y de la ciudad de San Salvador en el sitio del monumento. Tras una ofrenda floral, la embajadora Büyükersen pronunció un discurso en el que describió a Atatürk como un símbolo de modernización y progreso, además de un defensor del patriotismo y de la República de Türkiye.
Justamente, la diplomática apuntó que el principio de Atatürk de “paz en casa, paz en el mundo” es ahora más relevante que nunca, en un momento en que el mundo es testigo de numerosos conflictos. En esa línea, señaló que Türkiye —que ha expandido significativamente su red diplomática en los últimos años y ahora ocupa el tercer lugar a nivel mundial en número de misiones en el extranjero— concede especial importancia a América Latina y el Caribe, manteniendo 20 misiones diplomáticas en toda la región.
Y, de hecho, mencionó que en muchos países, desde Guatemala y Costa Rica hasta México y Cuba, se encuentran bustos de Atatürk. Büyükersen expresó su especial orgullo por haber podido añadir a El Salvador a esa lista como la primera embajadora residente de Türkiye en el país. También aprovechó su intervención para agradecer al vicepresidente Ulloa, al alcalde Durán y al presidente de TIKA, Abdullah Eren, por su apoyo durante todo el proyecto.
Por su parte, el presidente de TIKA señaló a través de una declaración en X que le desea “todo lo mejor a la Plaza de Türkiye, uno de los mejores símbolos de nuestra inquebrantable amistad y nuestra cooperación cada vez más sólida con El Salvador”. Y luego añadió que espera “que la gente amable y fraterna de El Salvador disfrute de su tiempo en esta zona única”.
“Símbolo de voluntad, respeto y cooperación”
Durante sus palabras, el alcalde Durán destacó en su discurso que el proyecto demostraba la amistad de Türkiye con El Salvador y San Salvador, a pesar de la distancia geográfica que las separa, por lo que expresó el agradecimiento del municipio por la contribución de Ankara a la renovación del parque. Asimismo, entregó a la embajadora una moneda conmemorativa emitida con motivo del 500 aniversario de la ciudad de San Salvador. “La Plaza Türkiye se erige como símbolo de voluntad, respeto y cooperación entre nuestros pueblos”, escribió la Alcaldía de la ciudad en su cuenta de X.
La ceremonia concluyó con una fotografía grupal en la que participaron el vicepresidente Ulloa, la congresista Figueroa, el alcalde Durán y miembros del cuerpo diplomático.