En una de las áreas al aire libre más importantes de San Salvador, la capital de El Salvador, se inauguró oficialmente la Plaza de Türkiye, simbolizando la amistad que han forjado ambos países. Con la financiación de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) y la colaboración de la municipalidad de la ciudad, la plaza ahora se abre como un espacio en el Parque Maquilishuat del que podrán disfrutar residentes y visitantes.

Entre sus elementos principales, se encuentra un busto de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Türkiye y un monumento a la media luna. “El área especial dedicada a la memoria de Mustafa Kemal Atatürk constituye el rincón más significativo de la plaza”, compartió TIKA en sus redes sociales sobre la inauguración, realizada este viernes.

Al acto inaugural asistieron la embajadora de Türkiye en El Salvador, Gül Büyükersen; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el alcalde de San Salvador, Mario Durán; la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de la Diáspora, Legislación y Gobernanza de la Asamblea Legislativa, así como otros funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y residentes.

El evento comenzó con un minuto de silencio, seguido de los himnos nacionales de Türkiye y El Salvador, mientras se izaba la bandera turca junto a las banderas salvadoreña y de la ciudad de San Salvador en el sitio del monumento. Tras una ofrenda floral, la embajadora Büyükersen pronunció un discurso en el que describió a Atatürk como un símbolo de modernización y progreso, además de un defensor del patriotismo y de la República de Türkiye.

Justamente, la diplomática apuntó que el principio de Atatürk de “paz en casa, paz en el mundo” es ahora más relevante que nunca, en un momento en que el mundo es testigo de numerosos conflictos. En esa línea, señaló que Türkiye —que ha expandido significativamente su red diplomática en los últimos años y ahora ocupa el tercer lugar a nivel mundial en número de misiones en el extranjero— concede especial importancia a América Latina y el Caribe, manteniendo 20 misiones diplomáticas en toda la región.