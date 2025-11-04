Perú y México protagonizan una crisis diplomática que escaló a tal punto que Lima cortó las relaciones bilaterales este lunes, como respuesta al asilo político que el gobierno mexicano le otorgó a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de participar en lo que la justicia peruana investiga como un intento de golpe de Estado encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo en 2022.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex primera ministra Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en una conferencia de prensa.

Acto seguido, el ministro anunció la decisión de “romper las relaciones diplomáticas” con México, calificando el asilo de un “acto inamistoso” y “teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones” que, sostuvo, la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador “han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Luego de que se conociera la suspensión de las relaciones bilaterales, el presidente de Perú, José Jerí, informó en la red social X que "la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el ministro que tiene un plazo perentorio para abandonar" el país.

Por su parte, México reaccionó rápidamente a la decisión, que catalogó de "excesiva y desproporcionada". En su respuesta, sostuvo que el asilo a Chávez es un "acto legítimo y apegado a derecho internacional" que no interviene "en modo alguno" en los asuntos internos de Perú.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México afirmó en su comunicado que Chávez sostiene haber sido "objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023".

Asimismo, resaltó que la concesión del asilo se ajusta a la Convención de Caracas sobre la materia, la cual establece que el Estado otorgante es "el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra" del solicitante.

¿Quién es Betssy Chávez y qué la llevó a pedir el asilo en México?





Betssy Chávez, nacida en la región sureña de Tacna en 1989, es una política peruana de izquierda que desempeñó el cargo de primera ministra durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). De origen aimara, Chávez saltó a la escena nacional tras ser elegida congresista en 2021 por el partido Perú Libre, con el que Castillo llegó al poder.

Abogada de profesión, rápidamente ascendió en el gobierno, ocupando los ministerios de Trabajo y Cultura antes de ser nombrada primera ministra. Su paso por la jefatura del gabinete, sin embargo, fue fugaz: duró apenas dos semanas, hasta los hechos que ahora la justicia de Perú investiga como intento de golpe de Estado.