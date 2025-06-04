Tras ocho días caóticos y fatídicos de distribución de ayuda en Rafah, sur de Gaza, donde el ejército israelí mató a por lo menos 102 palestinos mientras buscaban comida, la Fundación Humanitaria de Gaza anunció este miércoles la suspensión de sus operaciones.

En consecuencia, Israel prohibió a los palestinos en el asediado enclave acercarse a los centros de distribución establecidos por la fundación. El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió que no está permitido transitar por las vías que conducen a estos lugares, consideradas "zonas de conflicto”.

Al comunicar la suspensión de sus operaciones, la controvertida organización, que cuenta con el respaldo de Washington y Tel Aviv, afirmó haber solicitado al ejército israelí varias medidas. Entre ellas, pidió que guíe el tránsito peatonal cerca de los perímetros militares, para reducir el riesgo de confusión o escalada. También indicó en su declaración de este miércoles que se desarrollen orientaciones más claras para los civiles y se mejore la formación de las tropas para “apoyar su seguridad”.

Esto ocurre después de que los ataques israelíes a los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza acabaran con la vida de más de 100 palestinos e hirieran a más de 490 en tan solo ocho días, como denunció el martes el grupo de resistencia palestino Hamás. Su único delito: buscar alimento en un enclave devastado por el hambre.

Mientras las condiciones continúan deteriorándose y la desesperación aumenta, la ONU advirtió este martes que menos del 80% de los camiones de ayuda autorizados por Israel han llegado a Gaza.

Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que "desde el 17 de mayo, solo la mitad de los suministros previamente autorizados” llegaron al enclave.

Dujarric explicó que, en total, la ONU y sus socios presentaron más de 1.200 camiones preautorizados para el despacho final israelí, de los cuales fueron aprobados menos del 80%, lo que equivale a poco más de 940 camiones. Posteriormente, tras ser escaneados, descargados, recargados y enviados, poco más de 620 camiones llegaron a Gaza.

Con todo, el portavoz añadió que "lo que llega es apenas un goteo y no cubre las inmensas necesidades sobre el terreno". Además, alzó la voz sobre una situación alarmante, advirtiendo que se ha producido un "fuerte aumento del trabajo infantil, el matrimonio precoz y la separación familiar", y dijo que todo esto "está impulsado por el hambre, el desplazamiento y la crisis económica".

“Crimen de guerra”





Los ataques mortales contra civiles en Gaza que intentaban acceder a ayuda alimentaria “constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra”, denunció el martes, Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. En esa línea sostuvo que “son inadmisibles”.

Según Turk, los palestinos enfrentan una elección desgarradora: “Morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados”, al intentar acceder a la ayuda distribuida mediante el “mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel”.



Además, el alto comisionado se refirió a patrones más amplios de violencia, desplazamiento forzado y amenazas, afirmando: "La amenaza de hambruna, junto con 20 meses de matanza de civiles y destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzados, la retórica intolerable y deshumanizante, y las amenazas de los líderes israelíes de vaciar el enclave de su población, también constituyen elementos de los crímenes más graves según el derecho internacional".

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, condenó las muertes a través de su portavoz Stéphane Dujarric: “Es inaceptable. Los civiles están arriesgando, y en muchos casos perdiendo, sus vidas por conseguir comida”.

Empresa consultora deja de participar con la Fundación