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Türkiye mantiene comunicación con Irán y Pakistán, en medio de esfuerzos diplomáticos ante la guerra
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Fidan, habló con su homólogo de Pakistán, Dar, sobre los diálogos que EE.UU. e Irán sostuvieron en Islamabad. Además, se comunicó con el jefe de la diplomacia iraní, Araghchi.
Türkiye mantiene comunicación con Irán y Pakistán, en medio de esfuerzos diplomáticos ante la guerra
El ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dialogó con sus homólogos de Irán y Pakistán. / AA
hace una hora

Los canales de comunicación de Türkiye con diversos actores regionales, ante la guerra que libran EE.UU. e Israel contra Irán, se mantienen abiertos y activos, en su esfuerzo por impulsar la diplomacia.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, habló este lunes con su homólogo iraní Abbas Araghchi sobre los desarrollos más recientes en los diálogos de paz que Washington y Teherán tuvieron en Pakistán el pasado fin de semana. Según fuentes diplomáticas turcas, la conversación fue telefónica.

Fidan también pudo dialogar con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, acerca de las conversaciones en Islamabad. Durante la llamada, los funcionarios se centraron en los pasos que se tomarán durante los próximos días, indicaron fuentes diplomáticas.

Estos contactos se dan poco después de que EE.UU. e Irán mantuvieran negociaciones directas en Pakistán el sábado, las cuales terminaron sin un acuerdo significativo.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visitará Türkiye y Arabia Saudí antes de una posible segunda ronda de conversaciones en Islamabad entre Washington y Teherán, en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas, según un comunicado oficial emitido el martes.

Tras lograr el acuerdo que le abrió paso a la tregua, Pakistán fue la sede de las negociaciones.

Dos fuentes del gobierno paquistaní, familiarizadas con la mediación, informaron a la agencia de noticias Anadolu que se espera una segunda ronda de conversaciones en Islamabad "muy pronto", por invitación de Pakistán.

FUENTE:TRT Español y agencias
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