Los canales de comunicación de Türkiye con diversos actores regionales, ante la guerra que libran EE.UU. e Israel contra Irán, se mantienen abiertos y activos, en su esfuerzo por impulsar la diplomacia.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, habló este lunes con su homólogo iraní Abbas Araghchi sobre los desarrollos más recientes en los diálogos de paz que Washington y Teherán tuvieron en Pakistán el pasado fin de semana. Según fuentes diplomáticas turcas, la conversación fue telefónica.

Fidan también pudo dialogar con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, acerca de las conversaciones en Islamabad. Durante la llamada, los funcionarios se centraron en los pasos que se tomarán durante los próximos días, indicaron fuentes diplomáticas.