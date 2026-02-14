Washington avanza en la flexibilización de las restricciones a empresas interesadas en operar en Venezuela. Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la emisión de nuevas licencias que habilitan a cinco multinacionales petroleras a retomar y expandir su actividad en el país, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Según informó el Tesoro, las empresas beneficiadas son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, que ahora podrán retomar sus operaciones en Venezuela sin obstáculos.

Las nuevas licencias no eliminan el marco de sanciones estadounidenses —endurecidas especialmente desde 2019— que aún pesan sobre Venezuela, pero sí representan una señal de flexibilización por parte de Washington.

Estas medidas buscan facilitar que empresas extranjeras comiencen a extraer crudo en el país o que aquellas que ya operaban con fuertes limitaciones, como Repsol, incrementen sus inversiones de capital y su producción de forma significativa.

Las medidas anunciadas por EE.UU.

En concreto, la primera licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoriza a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la empresa estatal de petróleo venezolana PDVSA y otras entidades públicas de ese país.

El permiso establece que los contratos deberán estar sujetos a jurisdicción estadounidense y exige que cualquier pago a personas o entidades “bloqueadas” por la OFAC —que mantiene sanciones individuales— se realice a cuentas designadas por el Tesoro de Estados Unidos.

La segunda licencia autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras, aunque estos quedarán condicionados a la eventual concesión de licencias específicas por parte de la OFAC.