Washington avanza en la flexibilización de las restricciones a empresas interesadas en operar en Venezuela. Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la emisión de nuevas licencias que habilitan a cinco multinacionales petroleras a retomar y expandir su actividad en el país, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.
Según informó el Tesoro, las empresas beneficiadas son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, que ahora podrán retomar sus operaciones en Venezuela sin obstáculos.
Las nuevas licencias no eliminan el marco de sanciones estadounidenses —endurecidas especialmente desde 2019— que aún pesan sobre Venezuela, pero sí representan una señal de flexibilización por parte de Washington.
Estas medidas buscan facilitar que empresas extranjeras comiencen a extraer crudo en el país o que aquellas que ya operaban con fuertes limitaciones, como Repsol, incrementen sus inversiones de capital y su producción de forma significativa.
Las medidas anunciadas por EE.UU.
En concreto, la primera licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoriza a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la empresa estatal de petróleo venezolana PDVSA y otras entidades públicas de ese país.
El permiso establece que los contratos deberán estar sujetos a jurisdicción estadounidense y exige que cualquier pago a personas o entidades “bloqueadas” por la OFAC —que mantiene sanciones individuales— se realice a cuentas designadas por el Tesoro de Estados Unidos.
La segunda licencia autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras, aunque estos quedarán condicionados a la eventual concesión de licencias específicas por parte de la OFAC.
Este segundo permiso también prohíbe de forma expresa cualquier transacción que involucre a personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.
Las licencias permitirán que empresas como Repsol y Eni, que ya cuentan con operaciones relevantes en el sector gasífero y una producción limitada de crudo mediante empresas mixtas con PDVSA, avancen hacia una producción petrolera a gran escala.
“Trabajando muy de cerca”
El anuncio se produjo poco después de la visita a Caracas, el miércoles, del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. El viaje marcó la visita del funcionario estadounidense de más alto rango al país desde la operación de Washington en Venezuela que culminó con la captura y el traslado a la fuerza del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Nueva York.
Desde Caracas, Wright afirmó que el embargo petrolero de Washington contra Venezuela, vigente desde 2019, estaba “prácticamente terminado”. Además, se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien recibió recientemente elogios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Justamente, este viernes, Trump señaló que planea visitar Venezuela, al citar lo que describió como fuertes lazos bilaterales y una creciente cooperación en el sector petrolero. “Voy a visitar Venezuela. No hemos decidido (cuándo)”, declaró ante periodistas en la Casa Blanca.
Además, el mandatario elogió el vínculo con Rodríguez, y aseguró que Washington y Caracas están “trabajando muy de cerca”, especialmente en materia energética. “Tenemos una muy buena relación”, afirmó, y añadió que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.