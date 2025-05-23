TÜRKİYE
Erdogan urge a alzar la voz contra la masacre de bebés en Gaza: "Occidente fracasó"
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que las instituciones occidentales fallaron en su respuesta a la brutal invasión de Israel en Gaza, y prometió continuar apoyando al pueblo palestino.
En declaraciones a la prensa, el presidente Erdogan señaló que Gaza no es solo una tragedia humanitaria, sino también una medida de la integridad moral global. / AA
23 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una crítica a los países de Occidente, al calificar su respuesta ante la crisis en Gaza como un fracaso de liderazgo moral.

En declaraciones a la prensa durante su regreso desde Hungría este jueves, el mandatario señaló que Gaza no es solo una tragedia humanitaria, sino también una medida de la integridad moral global.

"No se trata solo de una crisis humanitaria en Gaza, sino de una prueba a la sinceridad del sistema internacional, algo en lo que las instituciones occidentales han fallado", aseveró Erdogan.

En ese sentido, acusó a Israel de bloquear deliberadamente el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino, advirtiendo que tales acciones están aislando a Tel Aviv del escenario mundial y provocando un cambio en la percepción europea.

"No se puede permanecer en silencio mientras los bebés son masacrados y se los deja morir de hambre", declaró, según el Daily Sabah. "Europa finalmente está tomando consciencia de las acciones de Israel", continuó Erdogan, y señaló que la historia hará responsables a quienes ignoren el sufrimiento en Gaza.

También reafirmó el compromiso de Türkiye en apoyar al pueblo de Gaza, declarando que su país respalda a la humanidad y no flaqueará.

Sanciones contra Siria y visita a EE.UU.

En cuanto a la diplomacia regional, Erdogan pidió el levantamiento de las sanciones internacionales contra Siria, al describir la medida como un paso crucial para lograr una estabilidad duradera.

También afirmó que dicha acción demostraría la eficacia del enfoque constructivo de Türkiye hacia la diplomacia en Oriente Medio.

Erdogan también mencionó la posibilidad de una próxima visita a EE.UU., expresando su deseo de reunirse con el presidente Donald Trump.


FUENTE:TRT Español
