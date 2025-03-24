El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, viajará a Estados Unidos este martes en una visita oficial de dos días para fortalecer la cooperación bilateral. Se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con altos funcionarios estadounidenses en lo que será el primer encuentro bilateral de alto nivel desde el inicio del actual mandato del presidente Donald Trump.

Su agenda incluirá temas estratégicos de cooperación, avances en la relación bilateral y la planificación de futuras reuniones a nivel presidencial. Además, abordará asuntos regionales de interés común, como la guerra en Ucrania, la ofensiva de Israel en Gaza y la situación en Siria.

Durante las reuniones en la capital estadounidense, Fidan tiene previsto exponer la visión de Türkiye sobre distintos temas estratégicos. Se espera que el ministro aborde la situación de Siria, reiterando el apoyo de Ankara a su estabilidad e integridad territorial, así como la necesidad de levantar las sanciones que pesan sobre Damasco, y mejorar la cooperación en ayuda humanitaria y reconstrucción.

También se prevé que dialoguen sobre la coordinación en la lucha contra Daesh, también conocido como ISIS, y la gestión segura de los centros de detención donde se encuentran sus terroristas en Siria.

Además, la cooperación antiterrorista ocupará un lugar destacado en las conversaciones, en particular en relación con el grupo terrorista PKK, y su brazo sirio YPG, y la Organización Terrorista Fetullah (FETO).

Por otro lado, el alto diplomático turco se referirá a los esfuerzos de Türkiye para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y su disposición a contribuir a las iniciativas de alto el fuego lideradas por Estados Unidos.

Respecto a la situación en Gaza, Fidan abordará la necesidad de incrementar los esfuerzos para asegurar un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria.

Otro tema clave durante la visita de Fidan a Washington será la cooperación en defensa, principalmente la eliminación de las sanciones de CAATSA y la posible reincorporación de Türkiye al programa F-35. En este sentido, la delegación turca dialogará sobre los obstáculos en los procesos de adquisición de la industria de defensa, ya que funcionarios señalan que alinear la cooperación en este sector con las realidades geopolíticas podría ayudar a alcanzar el objetivo de comercio bilateral de 100 mil millones de dólares.