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Türkiye impulsa diplomacia para frenar la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán y llama al diálogo
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, alertó que la escalada regional y las tensiones sectarias podrían profundizar la crisis, mientras Ankara sigue en contacto con Teherán y Washington para buscar un alto el fuego.
Türkiye impulsa diplomacia para frenar la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán y llama al diálogo
Hakan Fidan subrayó que la prioridad de Türkiye era evitar una mayor escalada. / AA
hace un día

Mientras el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza con sumir a toda la región en el caos, Türkiye ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto en expansión en Oriente Medio, instando a un alto el fuego inmediato y al regreso a las negociaciones. 

En una conferencia de prensa conjunta en Ankara el jueves, junto a su homólogo alemán Johann Wadephul, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aseguró que Ankara mantiene un diálogo activo tanto con Teherán como con Washington para intentar poner fin a la guerra.

“Estamos más que nunca en un momento en que la negociación y el diálogo son indispensables. Nuestros esfuerzos continuarán en esta dirección. Hablamos tanto con la parte iraní como con la estadounidense”, afirmó Fidan, subrayando que la prioridad de Türkiye es evitar una escalada mayor.

“En los últimos días hemos vivido los momentos más intensos de la guerra. La pregunta es qué posibilidades existen para las negociaciones y en qué medida esto es posible. Esta guerra debe terminar lo antes posible”, agregó.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea conjunta contra Irán, desatando represalias de Teherán mediante drones y misiles que afectaron a Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que alojan instalaciones militares estadounidenses. Según las autoridades iraníes, los ataques han causado más de 1.300 muertos, incluido el líder supremo Ali Jamenei, así como más de 150 estudiantes en una escuela de niñas. 

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Türkiye se opone a la desestabilización de Irán

Fidan advirtió también sobre los intentos de aprovechar las divisiones internas en Irán para profundizar el conflicto. Ankara se mantiene “totalmente en contra de cualquier plan que busque provocar una guerra civil y alimentar conflictos a lo largo de líneas étnicas o religiosas”, afirmó.

El ministro turco insistió en que se debe respetar la integridad territorial de Irán y rechazó los esfuerzos por desestabilizar el país explotando tensiones étnicas o sectarias. “Estamos en contra de los planes que buscan desencadenar una guerra civil en Irán y provocar conflictos a lo largo de líneas étnicas y religiosas. Ankara no permitirá tales esfuerzos”, advirtió.

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Evitar un efecto dominó regional

Fidan también criticó el bombardeo continuo de Israel sobre Líbano, alertando del riesgo de colapso del país. “Los ataques de Israel deben terminar antes de que el Estado libanés colapse”, dijo, recordando que los combates han desplazado a alrededor de un millón de personas.

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Líbano se vio arrastrado al conflicto tras los ataques del grupo respaldado por Irán, Hezbollah, contra Israel después de la muerte de Jamenei en los ataques estadounidenses e israelíes.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, que se reunió con Fidan en Ankara, coincidió en la urgencia de evitar una escalada mayor. “Nuestra tarea ahora es impedir que esta guerra escale aún más. La comunidad internacional debe abordar con urgencia cómo resolver este conflicto de manera duradera y establecer una arquitectura de seguridad regional creíble”, afirmó.

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Erdogan pide alto el fuego y diplomacia

En paralelo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reforzado el llamado a la desescalada, asegurando que Ankara trabaja intensamente para que las partes regresen a la mesa de negociaciones. “Nuestra postura respecto a Irán es clara: siempre estamos del lado de la paz, no de la guerra”, dijo durante una reunión de grupo parlamentario de su partido.

Erdogan señaló que Türkiye realiza “esfuerzos intensivos para silenciar las armas, lograr un alto el fuego y reanudar las conversaciones”. “Estamos tratando de apagar el fuego antes de que las llamas se agranden y antes de que más vidas se pierdan y más sangre se derrame”, agregó.

El presidente también criticó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por alimentar la inestabilidad regional y advirtió que la trayectoria actual podría profundizar la crisis. Al mismo tiempo, Erdogan subrayó que Türkiye rechaza las narrativas sectarias que podrían avivar aún más las tensiones: “Rechazamos las distinciones basadas en raza, secta, religión, idioma u origen. No tenemos una religión llamada ‘islam sunní’ o ‘islam chií’. Solo tenemos una religión, y ese es el islam”.

Diplomacia y seguridad regional

A pesar de la intensidad del conflicto, los funcionarios turcos sostienen que una solución diplomática sigue siendo posible si se retoma el diálogo. Erdogan afirmó que Ankara “continúa pacientemente los esfuerzos para regresar a la mesa de negociaciones y reactivar la diplomacia”, y advirtió sobre los “escenarios sangrientos” que se estarían gestando en Oriente Medio, particularmente los intentos de provocar conflictos sectarios.

Mientras los combates continúan y las tensiones regionales aumentan, Türkiye se consolida como un actor diplomático clave, buscando evitar que la guerra se expanda hacia una conflagración regional de mayor magnitud.


FUENTE:TRT Español y agencias
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