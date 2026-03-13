Mientras el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza con sumir a toda la región en el caos, Türkiye ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto en expansión en Oriente Medio, instando a un alto el fuego inmediato y al regreso a las negociaciones.

En una conferencia de prensa conjunta en Ankara el jueves, junto a su homólogo alemán Johann Wadephul, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aseguró que Ankara mantiene un diálogo activo tanto con Teherán como con Washington para intentar poner fin a la guerra.

“Estamos más que nunca en un momento en que la negociación y el diálogo son indispensables. Nuestros esfuerzos continuarán en esta dirección. Hablamos tanto con la parte iraní como con la estadounidense”, afirmó Fidan, subrayando que la prioridad de Türkiye es evitar una escalada mayor.

“En los últimos días hemos vivido los momentos más intensos de la guerra. La pregunta es qué posibilidades existen para las negociaciones y en qué medida esto es posible. Esta guerra debe terminar lo antes posible”, agregó.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea conjunta contra Irán, desatando represalias de Teherán mediante drones y misiles que afectaron a Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que alojan instalaciones militares estadounidenses. Según las autoridades iraníes, los ataques han causado más de 1.300 muertos, incluido el líder supremo Ali Jamenei, así como más de 150 estudiantes en una escuela de niñas.

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Türkiye se opone a la desestabilización de Irán

Fidan advirtió también sobre los intentos de aprovechar las divisiones internas en Irán para profundizar el conflicto. Ankara se mantiene “totalmente en contra de cualquier plan que busque provocar una guerra civil y alimentar conflictos a lo largo de líneas étnicas o religiosas”, afirmó.

El ministro turco insistió en que se debe respetar la integridad territorial de Irán y rechazó los esfuerzos por desestabilizar el país explotando tensiones étnicas o sectarias. “Estamos en contra de los planes que buscan desencadenar una guerra civil en Irán y provocar conflictos a lo largo de líneas étnicas y religiosas. Ankara no permitirá tales esfuerzos”, advirtió.

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Evitar un efecto dominó regional

Fidan también criticó el bombardeo continuo de Israel sobre Líbano, alertando del riesgo de colapso del país. “Los ataques de Israel deben terminar antes de que el Estado libanés colapse”, dijo, recordando que los combates han desplazado a alrededor de un millón de personas.