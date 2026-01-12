En medio de sus acciones para “dirigir” Venezuela , el presidente de EE.UU., Donald Trump, acaba de intensificar una confrontación que pone a Cuba en el blanco. Sus flechas ahora apuntan a la isla: a través de un mensaje en Truth Social este domingo, el mandatario advirtió que “no habrá más petróleo ni dinero” de Caracas para La Habana. “¡Cero!”, insistió. Y luego añadió: “Les sugiero enfáticamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Sin embargo, no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere o cuál sería el objetivo del mismo. Desde Cuba, la respuesta llegó con un rechazo enfático, en el que el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que su país “es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”. “Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara”, insistió.

La publicación de Trump en Truth Socia l lanzó una serie de señalamientos sobre las relaciones entre la isla y Venezuela. En sus palabras, Cuba supuestamente ha dependido “durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes” del país latinoamericano, gracias a sus dos últimos líderes. Aunque no los mencionó directamente, Trump se refería al fallecido mandatario Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, sucesor del primero y a quien EE.UU. capturó en Caracas el pasado 3 de enero en una operación militar. “Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerla y la protegeremos”, añadió Trump.

El mandatario afirmó también que muchos cubanos involucrados en operaciones de seguridad en Venezuela murieron durante la reciente incursión de Washington, y sostuvo que Caracas ya no necesita protección de Cuba. Previamente, el Gobierno de Díaz-Canel había dicho que 32 miembros militares y de inteligencia de su país habían fallecido en la operación de la Casa Blanca en Venezuela.

Bajo el embargo comercial de EE.UU., La Habana, desde el año 2000, ha dependido cada vez más del petróleo venezolano, suministrado como parte de un acuerdo alcanzado con Chávez.

Ahora bien, Trump ya había puesto a Cuba bajo la mira recientemente. Horas después de la operación que llevó a la captura de Maduro , el líder estadounidense calificó a la isla de una "nación fallida" y culpó a sus líderes por décadas de dificultades económicas. Sugirió incluso que Cuba podría convertirse pronto en el centro de las discusiones políticas estadounidenses.

"La gente de allí ha sufrido durante muchísimos años", declaró Trump. "Queremos ayudar a la gente de Cuba, pero también queremos ayudar a quienes se vieron obligados a salir de Cuba y viven en este país", añadió, hablando en Florida, hogar de una numerosa y políticamente influyente comunidad cubanoestadounidense.

Y, el 7 de enero, Trump volvió a mencionar a La Habana entre los posibles objetivos futuros de su Gobierno al señalar que “está lista para caer”. En esa línea afirmó que a La Habana le será difícil “resistir” sin el petróleo subsidiado que recibía de Venezuela. “No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está viniendo abajo”, sostuvo.

La dura respuesta de Cuba: “No tienen moral”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió con dureza a las acusaciones de Trump. A través de varios mensajes en X, señaló que su país “es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.