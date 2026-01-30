El gobierno de Siria y el grupo terrorista YPG/SDF alcanzaron este viernes un nuevo acuerdo que incluye un alto el fuego y establece un marco para la integración gradual del grupo, informó la televisión estatal siria.
Citando fuentes gubernamentales, los medios estatales señalaron que el pacto contempla un cese de hostilidades entre las fuerzas del gobierno sirio y elementos del YPG –rama siria del PKK, designada grupo terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea–, junto con la integración por etapas de sus estructuras militares y administrativas.
Como parte del acuerdo, ambas partes pactaron “la retirada de las fuerzas militares de las líneas de contacto y el despliegue de fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior sirio en los centros urbanos de Hasakah y Qamishli, con el objetivo de reforzar la estabilidad”.
El entendimiento también estipula “el inicio de un proceso de integración de las fuerzas de seguridad en la región, la formación de una división militar que incorpore tres brigadas afiliadas al YPG y el establecimiento de una brigada vinculada a las fuerzas de Ayn Al-Arab dentro de una división subordinada a la provincia de Alepo”.
Además, el acuerdo incluye la fusión de instituciones de la llamada administración autónoma en las zonas bajo ocupación del YPG, con las instituciones del Estado sirio, manteniendo el estatus laboral del personal civil.
Las partes también acordaron regular los derechos civiles y educativos de la comunidad kurda de Siria y garantizar el retorno de las personas desplazadas a sus zonas de origen.
Según el informe, el acuerdo busca preservar la unidad territorial de Siria, hacer cumplir el Estado de derecho y fortalecer la cooperación entre las partes involucradas para lograr una integración plena en la región, además de unificar esfuerzos para la reconstrucción del país.
El Ejército sirio recupera territorios controlados por terroristas
El Ejército sirio lanzó el 16 de enero una operación contra el YPG en zonas al oeste del río Éufrates.
La operación se extendió luego al este del río, con la participación de fuerzas tribales, lo que permitió que la mayoría de los territorios previamente ocupados por el grupo pasarán a estar bajo control del gobierno.
Un acuerdo previo de alto el fuego e integración total, alcanzado el 18 de enero entre Damasco y el YPG, incluía disposiciones para la retirada completa del grupo de las provincias de Raqqa y Deir Ezzor, el traspaso de las instituciones públicas en Hasakah a la autoridad estatal, la colocación de todos los cruces fronterizos y recursos energéticos bajo el control del gobierno central y la integración individual de elementos del YPG en las fuerzas de seguridad.
Los enfrentamientos se reanudaron el 19 de enero, luego de que el YPG se negara a cumplir el acuerdo. El gobierno sirio anunció el 20 de enero que había declarado un alto el fuego y otorgado al grupo un plazo de cuatro días para avanzar con el proceso de integración.