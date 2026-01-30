El gobierno de Siria y el grupo terrorista YPG/SDF alcanzaron este viernes un nuevo acuerdo que incluye un alto el fuego y establece un marco para la integración gradual del grupo, informó la televisión estatal siria.

Citando fuentes gubernamentales, los medios estatales señalaron que el pacto contempla un cese de hostilidades entre las fuerzas del gobierno sirio y elementos del YPG –rama siria del PKK, designada grupo terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea–, junto con la integración por etapas de sus estructuras militares y administrativas.

Como parte del acuerdo, ambas partes pactaron “la retirada de las fuerzas militares de las líneas de contacto y el despliegue de fuerzas de seguridad afiliadas al Ministerio del Interior sirio en los centros urbanos de Hasakah y Qamishli, con el objetivo de reforzar la estabilidad”.

El entendimiento también estipula “el inicio de un proceso de integración de las fuerzas de seguridad en la región, la formación de una división militar que incorpore tres brigadas afiliadas al YPG y el establecimiento de una brigada vinculada a las fuerzas de Ayn Al-Arab dentro de una división subordinada a la provincia de Alepo”.

Además, el acuerdo incluye la fusión de instituciones de la llamada administración autónoma en las zonas bajo ocupación del YPG, con las instituciones del Estado sirio, manteniendo el estatus laboral del personal civil.

Las partes también acordaron regular los derechos civiles y educativos de la comunidad kurda de Siria y garantizar el retorno de las personas desplazadas a sus zonas de origen.