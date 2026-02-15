Teherán dio señales de apertura para evaluar compromisos que permitan avanzar hacia un acuerdo nuclear con Estados Unidos, siempre que Washington acepte discutir el levantamiento de sanciones, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi.

En una entrevista con la BBC publicada el domingo, Takht-Ravanchi confirmó que una segunda ronda de conversaciones nucleares se celebrará el martes en Ginebra, Suiza, luego de que Teherán y Washington retomaran los contactos en Omán a comienzos de este mes. “(Las conversaciones iniciales avanzaron) más o menos en una dirección positiva, pero es demasiado pronto para juzgar”, señaló Takht-Ravanchi.

En este marco, Teherán ha señalado que está dispuesto a debatir límites a su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones, pero ha reiterado que no aceptará vincular el tema con otras cuestiones, como el programa de misiles.

Asimismo, el viceministro destacó la flexibilidad de Irán al recordar que el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, afirmó el lunes que el país podría aceptar diluir su uranio altamente enriquecido si Washington suspende todas las sanciones financieras.

El alto diplomático también subrayó que Teherán no aceptará un enriquecimiento cero de uranio, un punto que ya fue un obstáculo clave para alcanzar un acuerdo el año pasado. Estados Unidos considera que el enriquecimiento dentro de Irán podría ser un camino hacia armas nucleares, algo que Irán ha negado en reiteradas ocasiones, al sostener que su programa tiene únicamente fines civiles.

Trump prefiere un acuerdo con Irán, afirma Rubio

Por otra parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó el sábado que el presidente de ese país, Donald Trump, prefiere resolver las diferencias con Irán mediante acuerdos negociados.

“El presidente ha dicho que su preferencia es llegar a un acuerdo con Irán. Eso es muy difícil, pero lo va a intentar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora”, afirmó Rubio en una entrevista con Bloomberg.

Al señalar que ambos países deben interactuar entre sí, Rubio señaló que trabaja “bajo un presidente que está dispuesto a reunirse con cualquiera”. “Estoy bastante seguro de decir que, si el ayatolá (Ali Khamenei) dijera mañana que quiere reunirse con el presidente Trump, el presidente se reuniría con él, no porque esté de acuerdo con el ayatolá, sino porque cree que así es como se resuelven los problemas en el mundo”, agregó.