Cuando delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y de Irán se reunieron el pasado 12 de abril en Mascate, capital de Omán, marcaron un deshielo en las relaciones de ambos países, tras años enteros de amenazas y tensiones por el programa nuclear de Teherán.

El encuentro en Mascate , liderado por el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y por Steve Whitkoff, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Asuntos de Oriente Medio, fue un gran éxito, para ponerlo en términos moderados.

Según los reportes disponibles, ambas partes alcanzaron un consenso para continuar con los contactos diplomáticos y las consultas. También se describió el clima de esta ronda de conversaciones como constructivo y propicio al diálogo .

La reunión representa un cambio importante en la política estadounidense, especialmente considerando la retirada unilateral en 2018 de Trump del acuerdo nuclear firmado en 2015.

El encuentro también cobró relevancia por las crecientes especulaciones sobre una posible acción militar de Israel contra Irán, potencialmente con apoyo de Washington, si fracasan los esfuerzos diplomáticos.

Un día después de la reunión en Omán, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró en una entrevista con Fox News que el presidente Trump está plenamente comprometido con impedir que Irán adquiera armas nucleares. Sostuvo que el mandatario ha mantenido una postura coherente sobre este asunto durante las últimas dos décadas, y que continúa firme en su posición.

Hegseth subrayó que Trump apuesta por una resolución a través de medios diplomáticos, razón por la cual ha decidido involucrarse directamente en las negociaciones.

Describió las conversaciones como un paso positivo y elogió la labor de Steve Whitkoff durante el proceso.

Aunque evitó hacer predicciones concretas, reconoció que si la vía diplomática no prospera, se mantienen sobre la mesa otras opciones, incluida la militar, para garantizar que Irán no consiga armas nucleares .

Antes de la segunda ronda de conversaciones, Araghchi realizó una visita diplomática a Rusia el 17 de abril, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin.

Según medios iraníes, sostuvo consultas con altos funcionarios rusos y entregó a Putin una carta del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Araghchi desrcibió la reunión con Putin como productiva y constructiva, y aseguró que se abordaron a fondo todos los temas estratégicos entre ambas naciones.

Las conversaciones entre EE.UU. e Irán ocurren en un momento clave para la diplomacia global, con la guerra entre Rusia y Ucrania estancada y el conflicto comercial entre China y EE.UU. amenazando con desestabilizar la economía mundial.

En este contexto, cobra importancia analizar cómo se posicionan Rusia y China frente a las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos.

Moscú y Beijing: ¿cuál es su postura?

Tras confirmarse el inicio de los diálogos entre EE.UU. e Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó el apoyo de Rusia a las negociaciones y manifestó su esperanza de que contribuyan a reducir tensiones entre ambas naciones.

Peskov resaltó que Rusia apuesta por una solución diplomática que se base en medidas políticas: “Sabemos que se han previsto contactos, tanto directos como indirectos, en Omán. Y, por supuesto, esto es bienvenido, ya que puede llevar a una desescalada en torno a Irán”, señaló.

En contraste, el viceministro ruso de Exteriores, Andrei Rudenko, dejó claro que Moscú no proporcionaría asistencia militar a Irán en caso de guerra con EE.UU.

El 8 de abril, durante una intervención en la Duma Estatal, Rudenko afirmó: “En tal escenario, Rusia no tiene obligación de prestar ayuda militar. Preferiríamos evitar una situación así debido a las consecuencias catastróficas que podría tener para la región. No queremos resultar arrastrados a otro conflicto en la zona ”.

Posteriormente, en una entrevista con la agencia estatal rusa de noticias nacionales RIA Novosti, Rudenko declaró que Moscú evalúa las negociaciones según sus resultados, y que, de acuerdo a su información, continuarán la próxima semana, por lo que se esperan avances concretos.

Dijo valorar positivamente que estas negociaciones se estén llevando a cabo y añadió que, si derivan en resultados constructivos, serán motivo de satisfacción .

China también expresó su respaldo a las conversaciones, instando a EE.UU. a actuar con honestidad en su acercamiento a Teherán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Jian, afirmó que EE.UU., al retirarse unilateralmente del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), debe asumir su responsabilidad en el estancamiento actual y mostrar sinceridad política.

“Como país que se retiró del PAIC y contribuyó al actual punto muerto, EE.UU. debe actuar con sinceridad política, entablar un diálogo basado en el respeto mutuo y abandonar el uso de la fuerza y la presión máxima”, declaró Liu .

También reiteró que China considera las vías políticas y diplomáticas, como los únicos medios posibles para resolver el programa nuclear de Irán: “China cree firmemente que este asunto debe resolverse exclusivamente por la vía política y diplomática”.