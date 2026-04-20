El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo nuclear que Washington negocia actualmente con Irán será “muy superior” al pacto internacional alcanzado en 2015 para limitar el programa nuclear de Teherán.

En este sentido, “el ACUERDO que estamos logrando con Irán será MUCHO MEJOR que el JCPOA, comúnmente conocido como ‘el acuerdo nuclear con Irán’”, escribió Trump en redes sociales este lunes, en respuesta a las críticas de demócratas y expertos que advierten de una posible precipitación en unas negociaciones altamente complejas.

Cabe recordar que, durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se retiró en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto, suscrito entre Irán, Estados Unidos y otras potencias mundiales, al que calificó entonces como “el peor acuerdo jamás firmado”.

Aun así, el mandatario insistió en que “no está bajo ninguna presión”, aunque matizó que el proceso “sucederá relativamente rápido”, según publicó en Truth Social.

Tensión en la tregua

Estados Unidos e Israel comenzaron hace más de siete semanas una ofensiva contra Irán que, según Trump, busca impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

En paralelo, y con una tregua de dos semanas a punto de expirar, el futuro de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán sigue siendo incierto.

De hecho, el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, trasladó a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que las “continuas violaciones del alto el fuego” por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo clave para la continuidad del proceso diplomático.

Asimismo, Araghchi subrayó durante la conversación telefónica que Irán evaluará todos los aspectos antes de decidir sus próximos pasos, lo que añade más incertidumbre al escenario.

Por el momento, no está claro qué tipo de acuerdo podrían cerrar de forma creíble Estados Unidos e Irán en un plazo breve, especialmente si se tiene en cuenta que el pacto de 2015, en el que también participaron Francia, Alemania, China, Reino Unido y Rusia, requirió dos años de negociaciones y la implicación de cerca de 200 especialistas en física nuclear, sanciones, finanzas y derecho.

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