El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo nuclear que Washington negocia actualmente con Irán será “muy superior” al pacto internacional alcanzado en 2015 para limitar el programa nuclear de Teherán.
En este sentido, “el ACUERDO que estamos logrando con Irán será MUCHO MEJOR que el JCPOA, comúnmente conocido como ‘el acuerdo nuclear con Irán’”, escribió Trump en redes sociales este lunes, en respuesta a las críticas de demócratas y expertos que advierten de una posible precipitación en unas negociaciones altamente complejas.
Cabe recordar que, durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se retiró en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto, suscrito entre Irán, Estados Unidos y otras potencias mundiales, al que calificó entonces como “el peor acuerdo jamás firmado”.
Aun así, el mandatario insistió en que “no está bajo ninguna presión”, aunque matizó que el proceso “sucederá relativamente rápido”, según publicó en Truth Social.
Tensión en la tregua
Estados Unidos e Israel comenzaron hace más de siete semanas una ofensiva contra Irán que, según Trump, busca impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.
En paralelo, y con una tregua de dos semanas a punto de expirar, el futuro de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán sigue siendo incierto.
De hecho, el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, trasladó a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que las “continuas violaciones del alto el fuego” por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo clave para la continuidad del proceso diplomático.
Asimismo, Araghchi subrayó durante la conversación telefónica que Irán evaluará todos los aspectos antes de decidir sus próximos pasos, lo que añade más incertidumbre al escenario.
Por el momento, no está claro qué tipo de acuerdo podrían cerrar de forma creíble Estados Unidos e Irán en un plazo breve, especialmente si se tiene en cuenta que el pacto de 2015, en el que también participaron Francia, Alemania, China, Reino Unido y Rusia, requirió dos años de negociaciones y la implicación de cerca de 200 especialistas en física nuclear, sanciones, finanzas y derecho.
Continúan los bloqueos en Ormuz
En este contexto, la tensión también se traslada al ámbito marítimo. El tráfico en el estrecho de Ormuz volvió a verse gravemente afectado después de que tanto Teherán como Washington impusieran bloqueos por separado, según datos de seguimiento marítimo difundidos el lunes.
Aunque Irán anunció el viernes la reapertura de esta vía estratégica, Estados Unidos no correspondió para los buques con destino u origen en puertos iraníes. Como consecuencia, decenas de embarcaciones lograron cruzar antes de que Teherán volviera a cerrar el paso el sábado, advirtiendo que cualquier barco que se aproximara sería considerado un objetivo.
Desde entonces, el tránsito ha quedado prácticamente paralizado: solo cuatro buques han logrado atravesar el estrecho en cualquier dirección desde el domingo, según la firma Kpler.
Entre ellos figura el Nova Crest, con bandera iraní y sancionado por Washington, que abandonó el Golfo en la madrugada del lunes y continuó su ruta hacia el Golfo de Omán. No obstante, el bloqueo estadounidense suele activarse cuando las embarcaciones alcanzan la frontera marítima entre Irán y Pakistán.
Por su parte, Irán permitió la entrada del gasero Axon I, igualmente sancionado, al tener como destino Emiratos Árabes Unidos, lo que lo dejaba fuera del alcance del veto estadounidense. En sentido contrario, el buque G Summer cruzó el domingo sin atracar en puertos iraníes y fue detectado por última vez cerca de Mascate, capital de Omán.
A su vez, el Starway, con bandera panameña y propiedad de una empresa china, atravesó la ruta autorizada por Irán, pero terminó dando media vuelta horas después, regresando hacia el estrecho, en un reflejo de la incertidumbre que domina la zona.
En cuanto a las acciones sobre el terreno, fuerzas estadounidenses han obligado a 27 embarcaciones a cambiar de rumbo o regresar a puertos iraníes desde el inicio del bloqueo, según el Ejército de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran el carguero Shamim, detectado cerca del puerto de Chabahar, y el granelero Artman, redirigido tras una aparente interceptación.
Además, Trump afirmó que el buque portacontenedores Touska fue incautado después de ignorar una orden de detención.
Al mismo tiempo, Teherán también ha adoptado medidas propias. India convocó al embajador iraní tras un “incidente con disparos” que afectó a dos buques con bandera india en el estrecho. De igual forma, el portacontenedores francés CMA CGM Everglade reportó daños tras el impacto de un proyectil de origen desconocido, según el organismo británico UKMTO.
En definitiva, la breve reapertura del paso apenas logró aliviar la congestión: más de 750 buques comerciales permanecían en el Golfo el domingo, de los cuales unos 350 eran petroleros o gaseros. Todo ello refleja una crisis en escalada que amenaza con sacudir los mercados energéticos globales.