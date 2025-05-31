TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan llama a conversaciones entre líderes de Ucrania y Rusia tras hablar con Zelenskyy
El presidente turco destacó tras su llamada con Zelenskyy que las conversaciones entre los líderes de Ucrania y Rusia son clave para avanzar en el proceso de paz.
Erdogan llama a conversaciones entre líderes de Ucrania y Rusia tras hablar con Zelenskyy
Türkiye continuará sus esfuerzos para garantizar una paz justa y duradera entre Kiev y Moscú, dijo Erdogan. / AA
31 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a mantener cuanto antes un diálogo directo a nivel de liderazgo con Rusia, al considerar que ello favorecería el proceso de paz tras las negociaciones entre delegaciones.

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios abordaron también las relaciones bilaterales y diversos asuntos regionales e internacionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan subrayó que discutir un posible alto el fuego en la próxima ronda de negociaciones ruso-ucranianas, prevista en Estambul, podría allanar el camino hacia una solución pacífica. En ese sentido, remarcó la importancia de que las delegaciones estén integradas por altos cargos, con el objetivo de mantener el impulso alcanzado hasta ahora.

Asimismo, destacó el compromiso de Ankara con la continuidad del diálogo entre ambas partes, iniciado en Estambul a comienzos de mayo, y celebró que el intercambio de prisioneros acordado en ese marco se haya concretado en poco tiempo.

El mandatario turco reafirmó que Türkiye seguirá trabajando para facilitar una paz justa y duradera entre Kiev y Moscú.

RECOMENDADOS

La ronda anterior de negociaciones se llevó a cabo el 16 de mayo en Estambul y concluyó con un acuerdo para intercambiar mil detenidos por cada bando, así como con la decisión de redactar memorandos con vistas a futuras conversaciones.

Tanto Moscú como Kiev expresaron su satisfacción con los resultados de ese encuentro, lo que alimenta las expectativas de nuevos avances hacia un alto el fuego en la reunión prevista para junio.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Por Murat Sofuoglu
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Grupos humanitarios alertan que prohibición israelí a sus actividades puede colapsar ayuda en Gaza
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego