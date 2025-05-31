El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a mantener cuanto antes un diálogo directo a nivel de liderazgo con Rusia, al considerar que ello favorecería el proceso de paz tras las negociaciones entre delegaciones.

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios abordaron también las relaciones bilaterales y diversos asuntos regionales e internacionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan subrayó que discutir un posible alto el fuego en la próxima ronda de negociaciones ruso-ucranianas, prevista en Estambul, podría allanar el camino hacia una solución pacífica. En ese sentido, remarcó la importancia de que las delegaciones estén integradas por altos cargos, con el objetivo de mantener el impulso alcanzado hasta ahora.

Asimismo, destacó el compromiso de Ankara con la continuidad del diálogo entre ambas partes, iniciado en Estambul a comienzos de mayo, y celebró que el intercambio de prisioneros acordado en ese marco se haya concretado en poco tiempo.

El mandatario turco reafirmó que Türkiye seguirá trabajando para facilitar una paz justa y duradera entre Kiev y Moscú.