El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció que su país ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para restablecer un alto el fuego en la asediada Gaza, al tiempo que condenó la reciente destrucción del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, construido por Türkiye en el enclave.

“Hemos acelerado nuestros contactos diplomáticos para restablecer el alto el fuego, poner fin a la persecución y detener la red de genocidio”, declaró el mandatario turco durante una ceremonia oficial en Estambul este viernes.

Erdogan afirmó que “Türkiye jamás permitirá que esta banda criminal convierta la región en un mar de sangre”, en referencia al gobierno israelí, y agregó que Ankara ha incrementado su ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza en anticipación del Eid al-Fitr, que marca el fin del mes de ayuno diario de Ramadán.

El líder turco expresó su profundo pesar por las víctimas de los ataques israelíes, señalando que los niños, mujeres y civiles “martirizados” han conmovido profundamente al pueblo turco. “Durante estos días difíciles, Türkiye continúa apoyando a los palestinos con todos sus recursos, como lo ha hecho en el pasado”, aseguró.

Asimismo, Erdogan subrayó que Türkiye seguirá tomando todas las medidas necesarias para que Israel sea condenado, no solo en la conciencia de la humanidad, sino también ante los tribunales internacionales.

“Los que intentan redibujar los mapas en beneficio propio, con el permiso de Dios, nunca alcanzarán sus engañosos objetivos”, dijo. “Como naciones que han vivido lado a lado durante miles de años, construiremos juntos un futuro lleno de paz, tranquilidad y estabilidad. Pido la ayuda y el auxilio de Dios para todos los oprimidos”.

Condena a la destrucción del Hospital Turco-Palestino

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye condenó enérgicamente la destrucción del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, un centro de tratamiento contra el cáncer construido por Türkiye y operado por autoridades locales en Gaza.