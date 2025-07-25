El barco “Handala”, símbolo de un movimiento global que busca romper el bloqueo israelí en Gaza y llevar ayuda humanitaria, denunció este jueves que sufrió una interrupción de casi dos horas en sus comunicaciones, durante la cual se detectaron drones en las inmediaciones. No obstante, el barco, que forma parte de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, restableció luego el contacto y sigue navegando hacia las costas del enclave. A bordo viajan 21 personas de 10 países, entre parlamentarios, periodistas y defensores de derechos humanos.

La interrupción de las comunicaciones con el barco “generó serias preocupaciones sobre un posible ataque”, señaló la Coalición, a cargo de la embarcación, en un comunicado difundido en Telegram.

La inquietud es lógica ante precedentes recientes como el ataque con drones al buque “MV Conscience” cerca de Malta en mayo, o la intercepción de la embarcación “Madleen” en junio, también humanitarios, en la que fuerzas israelíes detuvieron a 12 activistas.

¿Falla o corte intencional?

La activista Tan Safi, a bordo de la nave, explicó en un video que la tripulación desconocía que el corte coincidió con una interrupción global del servicio satelital Starlink, propiedad de Elon Musk.

“Algunos expertos están investigando porque esto no es común. No sería la primera vez que Elon trabaja con Israel”, apuntó Safi, “pero probablemente fue una interrupción global”. También confirmó que los drones continuaban sobrevolando el área mientras los activistas mantenían la vigilancia.

Posteriormente, Starlink aseguró que se trató de una falla global en el servicio, que fue resuelta en pocas horas.

Un barco para los niños de Gaza

El “Handala”, cargada de leche en polvo, medicinas, alimentos y juguetes, es un antiguo pesquero noruego de 1968, reconvertido en barco de ayuda humanitaria por la Coalición de la Flotilla de la Libertad. El 20 de julio zarpó de Gallipoli, Italia, desafiando el bloqueo de Israel que ha causado una hambruna generalizada para más de dos millones de palestinos.

“Es fundamental que, sin importar lo que Israel nos haga, sigamos adelante”, declaró Huwaida Arraf, abogada palestino-estadounidense y organizadora de la misión, a la agencia de noticias Anadolu. “Si nos atacan, Israel debe saber que habrá otros detrás de nosotros”.

Arraf subrayó que el barco es un mensaje de solidaridad dirigido a las víctimas palestinas, en especial a los niños. “Este barco es para los niños que están siendo convertidos deliberadamente en víctimas fatales del hambre. Tenemos leche para bebés, medicinas y peluches donados por niños en Italia”, explicó.

La misión se enmarca en el contexto humanitario devastador de Gaza, donde más de 59.500 palestinos, la mayoría mujeres y niños, han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. El enclave, bajo bloqueo total desde hace más de 20 meses, enfrenta una crisis sin precedentes con hospitales colapsados, escasez extrema de alimentos y procesos legales internacionales contra Israel tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia.