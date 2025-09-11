TÜRKİYE
Türkiye y Ecuador celebran 75 años de lazos, modernizando la Academia Diplomática a través de TIKA
Para conmemorar el aniversario número 75 del establecimiento de sus relaciones, Türkiye y Ecuador inauguraron las áreas restauradas de la Academia Diplomática en Quito, un esfuerzo que lideró la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).
El proyecto permitirá que los nuevos diplomáticos ecuatorianos cuenten con las facilidades necesarias para sus actividades de formación profesional.
Las relaciones diplomáticas entre Türkiye y Ecuador, establecidas el 21 de septiembre de 1950, llegan a un hito significativo: los primeros 75 años de un camino compartido en cooperación. Y, para conmemorar el aniversario, se inauguraron este miércoles las áreas restauradas de la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso en Quito, un esfuerzo que se ejecutó a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).

El proyecto, que representa otra iniciativa significativa en Ecuador impulsada por la Embajada de Türkiye en Quito, permitirá que los nuevos diplomáticos ecuatorianos cuenten con las facilidades necesarias para el adecuado desenvolvimiento de sus actividades de formación profesional. En ese sentido, las áreas renovadas incluyen una sala de uso múltiple, aula contigua y la biblioteca.

A la ceremonia de inauguración asistieron la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y la embajadora de Türkiye en Quito, Makbule Basak Yalcin. Durante su intervención, Yalcin subrayó que la modernización de la Academia Diplomática “no es solo un proyecto de asistencia técnica, sino un verdadero regalo del corazón de la diplomacia turca para la diplomacia ecuatoriana en un año importante”. Y agregó que los espacios renovados de la academia “ofrecerán las mejores condiciones para el entrenamiento de quienes representarán al Ecuador en el mundo”.

Por su parte, Sommerfeld expresó su gran satisfacción por la celebración del aniversario número 75 de las relaciones bilaterales, señalando que la Academia Diplomática es el lugar ideal para conmemorar esta ocasión. En esa línea dijo que los “fuertes lazos de cooperación y comercio caracterizan la relación bilateral con Türkiye”. “Agradezco la gestión y entusiasmo de la embajadora de Türkiye, Makbule Basak Yalcın, en el desarrollo de esta iniciativa y el apoyo decidido de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) en su consecución”, agregó la ministra.

Asimismo destacó la importancia de la formación de los diplomáticos, y subrayó que las nuevas instalaciones serán valiosas para ellos. También explicó que proyectos como este fortalecen las relaciones bilaterales y poseen un gran potencial en el ámbito comercial. 

En el marco de las actividades conmemorativas, la embajadora Yalcin anunció que, como parte de las actividades conmemorativas, este 12 de septiembre se inaugurará una exposición de archivos históricos que muestran que los lazos amistosos entre Ecuador y Türkiye se remontan más allá de 1950. El evento contará con un concierto de jazz y se organiza por iniciativa de Sommerfeld. 

Los muros de la Academia Diplomática fueron adornados con una placa conmemorativa de Iznik, elaborada especialmente por TIKA en Türkiye, así como con dos paneles de cerámica con motivos de tulipanes y cintemani, que llamaron la atención de los invitados.

Finalmente, con motivo del evento, se lanzó además un sobre conmemorativo con sello personal y el logotipo del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas Türkiye-Ecuador, emitido por el servicio postal (PTT), el cual fue entregado como regalo a unos 200 invitados, entre ellos altos funcionarios, miembros del cuerpo diplomático, representantes del sector empresarial y periodistas.


FUENTE:TRT Español y agencias
