Por su parte, Sommerfeld expresó su gran satisfacción por la celebración del aniversario número 75 de las relaciones bilaterales, señalando que la Academia Diplomática es el lugar ideal para conmemorar esta ocasión. En esa línea dijo que los “fuertes lazos de cooperación y comercio caracterizan la relación bilateral con Türkiye”. “Agradezco la gestión y entusiasmo de la embajadora de Türkiye, Makbule Basak Yalcın, en el desarrollo de esta iniciativa y el apoyo decidido de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) en su consecución”, agregó la ministra.

Asimismo destacó la importancia de la formación de los diplomáticos, y subrayó que las nuevas instalaciones serán valiosas para ellos. También explicó que proyectos como este fortalecen las relaciones bilaterales y poseen un gran potencial en el ámbito comercial.

En el marco de las actividades conmemorativas, la embajadora Yalcin anunció que, como parte de las actividades conmemorativas, este 12 de septiembre se inaugurará una exposición de archivos históricos que muestran que los lazos amistosos entre Ecuador y Türkiye se remontan más allá de 1950. El evento contará con un concierto de jazz y se organiza por iniciativa de Sommerfeld.

Los muros de la Academia Diplomática fueron adornados con una placa conmemorativa de Iznik, elaborada especialmente por TIKA en Türkiye, así como con dos paneles de cerámica con motivos de tulipanes y cintemani, que llamaron la atención de los invitados.

Finalmente, con motivo del evento, se lanzó además un sobre conmemorativo con sello personal y el logotipo del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas Türkiye-Ecuador, emitido por el servicio postal (PTT), el cual fue entregado como regalo a unos 200 invitados, entre ellos altos funcionarios, miembros del cuerpo diplomático, representantes del sector empresarial y periodistas.



