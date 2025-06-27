TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye condena cualquier ataque que viole la soberanía de Qatar: Erdogan al emir Al-Thani
Durante una conversación telefónica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le expresó al emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani, que espera que el alto el fuego entre Irán e Israel se mantenga, tras las recientes escaladas.
Türkiye condena cualquier ataque que viole la soberanía de Qatar: Erdogan al emir Al-Thani
El emir qatarí Tamim al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan abordaron los lazos bilaterales y las tensiones regionales. / Reuters / AA Archive
27 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara condena “todas las formas de ataque” que violen la soberanía de Qatar, y subrayó el apoyo de su país a sus “hermanos qataríes”, según informó la Dirección de Comunicaciones turca tras la llamada que el mandatario sostuvo con el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani.

Durante la conversación del jueves, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, así como temas regionales y globales.

Erdogan señaló que durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, habló con sus homólogos sobre la escalada militar entre Irán e Israel. 

El mandatario turco expresó su esperanza de que las partes respeten un alto el fuego de facto y que la paz alcanzada se mantenga. 

RECOMENDADOS

Israel lanzó ataques aéreos el 13 de junio contra varios objetivos en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, alegando que Teherán estaba a punto de producir una bomba nuclear, una afirmación que las autoridades iraníes han negado categóricamente.

Por su parte, Irán respondió con misiles y drones. Luego, Estados Unidos se unió al conflicto bombardeando el pasado domingo tres instalaciones nucleares iraníes. Esto llevó a Teherán a lanzar un ataque contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, ubicada en las afueras de la capital qatarí, Doha.  

Tras 12 días de hostilidades, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el lunes un alto el fuego entre Israel e Irán para poner fin al conflicto. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país