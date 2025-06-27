El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara condena “todas las formas de ataque” que violen la soberanía de Qatar, y subrayó el apoyo de su país a sus “hermanos qataríes”, según informó la Dirección de Comunicaciones turca tras la llamada que el mandatario sostuvo con el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani.
Durante la conversación del jueves, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, así como temas regionales y globales.
Erdogan señaló que durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, habló con sus homólogos sobre la escalada militar entre Irán e Israel.
El mandatario turco expresó su esperanza de que las partes respeten un alto el fuego de facto y que la paz alcanzada se mantenga.
Israel lanzó ataques aéreos el 13 de junio contra varios objetivos en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, alegando que Teherán estaba a punto de producir una bomba nuclear, una afirmación que las autoridades iraníes han negado categóricamente.
Por su parte, Irán respondió con misiles y drones. Luego, Estados Unidos se unió al conflicto bombardeando el pasado domingo tres instalaciones nucleares iraníes. Esto llevó a Teherán a lanzar un ataque contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, ubicada en las afueras de la capital qatarí, Doha.
Tras 12 días de hostilidades, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el lunes un alto el fuego entre Israel e Irán para poner fin al conflicto.