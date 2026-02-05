El genocidio de Israel en Gaza, que se ha extendido por casi dos años y medio matando a miles de palestinos, ha destruido a tal punto la infraestructura eléctrica del enclave que la oscuridad todavía domina la vida de quienes luchan por sobrevivir. Y aunque Tel Aviv ha señalado reiteradamente que hay recuperación, la verdad es cruda: la red eléctrica principal del territorio no se ha restablecido.

La única planta eléctrica de Gaza en Nuseirat, centro del enclave, sufrió daños durante la brutal ofensiva y sigue sin funcionar porque las restricciones israelíes impiden la entrada de combustible, equipos y repuestos necesarios para restaurar las operaciones.

De manera que, en busca de soluciones, han surgido alternativas improvisadas y costosas. Con el suministro eléctrico completamente suspendido, los palestinos son obligados a depender de generadores eléctricos privados para satisfacer incluso las necesidades más básicas.

La electricidad racionada que suministraban Israel y Egipto a Gaza también fue cortada durante el genocidio y no ha sido restablecida completamente.

Según la Compañía de Electricidad de Gaza, las pérdidas iniciales en las áreas a las que han podido llegar los equipos de mantenimiento alcanzan los 450 millones de dólares, con más del 80% de la infraestructura destruida. A lo largo del enclave, los postes eléctricos y las farolas yacen retorcidos o destrozados, dando testimonio de la magnitud de la devastación.

Desde el bloqueo en 2008, Gaza ha enfrentado una escasez crónica de electricidad impuesta por Israel, con hogares recibiendo entre cuatro y 12 horas de energía al día.

En los últimos meses, compañías de inversión locales han intervenido para operar generadores a gran escala, vendiendo electricidad a hogares y negocios por un precio establecido. Estos proyectos se han convertido en un frágil salvavidas para los residentes que luchan por sobrevivir bajo asedio.

Estas redes de generadores operan en ausencia de un marco regulatorio unificado, dejando los precios y la distribución en gran medida sin supervisión.

La lucha de los pequeños negocios

En una sastrería en Deir al-Balah, centro de Gaza, las ruedas de la máquina de coser vuelven a girar, impulsadas por los movimientos precisos de los pies de los trabajadores. Guían la tela bajo las agujas con hábil velocidad, sus dedos moviéndose con destreza para coordinar cada pieza. El zumbido de las máquinas aquí no se ha oído durante los más de dos años de apagón total.

El dueño del negocio, Mohammed Youssef, de 40 años, dice que depende principalmente de una línea eléctrica suministrada por una compañía de generadores privada. Para él, estos proyectos han sido una solución necesaria, restaurando la producción y los ingresos limitados.

Opera dos máquinas atendidas por cuatro trabajadores en turnos alternos, funcionando hasta 14 horas al día. “La realidad no es color de rosa”, dice Youssef, “pero esta es una solución temporal. Los costos son muy altos, aún así, puedo trabajar y mantener a mi familia”.

Pequeños negocios como el de Youssef estuvieron entre los más afectados por los apagones, con miles que tuvieron que cerrar por completo durante la ofensiva.

Youssef mantiene a cuatro hijos, el mayor tiene 15 años, y sus empleados también dependen de salarios diarios. Así que para cubrir los costos de electricidad, se ha visto obligado a aumentar los precios por arreglos de ropa, lo que a menudo lleva a disputas con los clientes. “A veces los pierdo”, dice, “pero no tengo otra opción”.

Paga 550 dólares semanales por una línea eléctrica de seis amperios, que a veces se desconecta, llevando el trabajo a un punto muerto y retrasando los pedidos de los clientes. Su situación refleja la de decenas de dueños de tiendas en todo el mercado.

Como muchos otros, Youssef anhela el regreso de un suministro eléctrico público estable y asequible, uno que pueda revivir la economía de Gaza y restaurar los mercados a las condiciones previas a la brutal ofensiva israelí.

Para Suad Saleh, de 35 años, la electricidad no se trata de comodidad o comercio: se trata de supervivencia.

Esta madre vive con su esposo y sus tres hijos en una pequeña casa entre los callejones destruidos del campo de Al-Bureij en el centro de Gaza. Saleh sufre de asma crónica. "Durante la ofensiva, me movía diariamente entre hospitales y clínicas médicas", recuerda, “llevando mi nebulizador en busca de cualquier lugar para cargarlo”.