La espiral de violencia en Haití se intensificó este fin de semana: al menos 80 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en ataques de pandillas, mientras al menos 6.000 residentes huían, marcando un nuevo episodio de derramamiento de sangre en un país que sufre desde hace años violencia de bandas e inestabilidad política.

La Policía Nacional de Haití especificó que sus agentes, con apoyo de miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas, intervinieron tras el ataque de la banda Gran Grif en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé, que comenzó en la madrugada del domingo.

El fiscal local, Venson Francois, explicó que no ha sido posible establecer una cifra precisa de víctimas debido a las dificultades para enviar representantes del gobierno al lugar. “Pero me temo que hay más víctimas”, señaló, y agregó que el ataque ocurrió después de un festival popular.

Según las autoridades, los integrantes del grupo cavaron zanjas y bloquearon caminos para retrasar a la policía, lo que les permitió matar e incendiar viviendas antes de huir. La policía indicó que desplegó tres vehículos blindados, que avanzaron con dificultad por los obstáculos en la ruta. Cuando los agentes llegaron, los atacantes ya estaban escapando y varias casas habían sido incendiadas.

Más tarde, las fuerzas de seguridad aseguraron haber restablecido el orden, indicando que continuaban con operaciones para capturar a los miembros de la banda en zonas cercanas.

"Este ataque subraya la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrenta la población haitiana. El secretario general de la ONU hace un llamado al pueblo haitiano y a las autoridades haitianas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva", declaró el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.

Por su parte, Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, dijo a la agencia de noticias AFP que el domingo en la madrugada miembros de la pandilla "empezaron a prender fuego a las casas con sus ocupantes dentro. Las personas que intentaban huir fueron abatidas, mientras que otras fueron ejecutadas a quemarropa". El colectivo Kolektif pou Sove Latibonit añadió que más de 50 viviendas fueron reducidas a cenizas.

El ataque del fin de semana es el más reciente de una serie de masacres en la zona, atribuidas en su mayoría a Gran Grif. El hecho ocurrió en Petite-Rivière-de-l'Artibonite, a unos 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, la capital.