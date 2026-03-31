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¿Qué está pasando en Haití? Nuevo ataque de pandillas deja decenas de muertos y heridos
Un nuevo ataque de pandillas en Haití dejó al menos 80 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar, en otro hecho que refleja la grave situación de seguridad en el país.
¿Qué está pasando en Haití? Nuevo ataque de pandillas deja decenas de muertos y heridos
Fuerzas de seguridad custodian oficinas en Puerto Príncipe. Foto de archivo. / Reuters
hace una hora

La espiral de violencia en Haití se intensificó este fin de semana: al menos 80 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en ataques de pandillas, mientras al menos 6.000 residentes huían, marcando un nuevo episodio de derramamiento de sangre en un país que sufre desde hace años violencia de bandas e inestabilidad política.

La Policía Nacional de Haití especificó que sus agentes, con apoyo de miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas, intervinieron tras el ataque de la banda Gran Grif en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé, que comenzó en la madrugada del domingo.

El fiscal local, Venson Francois, explicó que no ha sido posible establecer una cifra precisa de víctimas debido a las dificultades para enviar representantes del gobierno al lugar. “Pero me temo que hay más víctimas”, señaló, y agregó que el ataque ocurrió después de un festival popular.

Según las autoridades, los integrantes del grupo cavaron zanjas y bloquearon caminos para retrasar a la policía, lo que les permitió matar e incendiar viviendas antes de huir. La policía indicó que desplegó tres vehículos blindados, que avanzaron con dificultad por los obstáculos en la ruta. Cuando los agentes llegaron, los atacantes ya estaban escapando y varias casas habían sido incendiadas.

Más tarde, las fuerzas de seguridad aseguraron haber restablecido el orden, indicando que continuaban con operaciones para capturar a los miembros de la banda en zonas cercanas.

"Este ataque subraya la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrenta la población haitiana. El secretario general de la ONU hace un llamado al pueblo haitiano y a las autoridades haitianas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva", declaró el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.

Por su parte, Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, dijo a la agencia de noticias AFP que el domingo en la madrugada miembros de la pandilla "empezaron a prender fuego a las casas con sus ocupantes dentro. Las personas que intentaban huir fueron abatidas, mientras que otras fueron ejecutadas a quemarropa". El colectivo Kolektif pou Sove Latibonit añadió que más de 50 viviendas fueron reducidas a cenizas.

El ataque del fin de semana es el más reciente de una serie de masacres en la zona, atribuidas en su mayoría a Gran Grif. El hecho ocurrió en Petite-Rivière-de-l'Artibonite, a unos 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, la capital.

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Años de violencia

Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace años la violencia de estas bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. 

Según la ONU, cerca de 20.000 personas han muerto en el país desde 2021. De hecho, solo entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, la violencia de pandillas y los operativos contra estas dejaron más de 5.500 muertos, de acuerdo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Además, más de 1,4 millones de personas —alrededor del 12% de la población— han sido desplazadas por la violencia, lo que agrava la crisis económica y dificulta el acceso a alimentos.

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Las bandas controlan alrededor del 90% de la capital, Puerto Príncipe, y en los últimos años intensificaron sus ataques en zonas que antes escapaban a su control, sembrando el terror entre la población. Han tomado puertos, atacado comisarías y liberado a miles de reclusos en operativos coordinados. También ocuparon el Palacio de Justicia e incluso forzaron la dimisión de autoridades nacionales.

Ahora bien, la crisis actual tiene raíces en décadas de inestabilidad política y económica. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la situación empeoró con rapidez. A fines de febrero de 2024, grupos armados lanzaron ataques coordinados en la capital con el objetivo de derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry.

Actualmente, el país es gobernado por autoridades de transición. Está previsto que este año se realicen elecciones: a comienzos de diciembre, estas autoridades confirmaron la organización de comicios legislativos y presidenciales para agosto.

FUENTE:TRT Español y agencias
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