A través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), Türkiye ha logrado construir un pilar de desarrollo y solidaridad en América Latina. Con una serie de proyectos transformadores que incluyen ayuda humanitaria, educación y acceso a agua potable, la agencia busca abordar necesidades críticas en la región y fortalecer la cooperación entre Türkiye y las naciones latinoamericanas. Además, es una muestra del poder de la diplomacia en la construcción de un futuro compartido y sostenible.

Desde el comienzo de su operación en la región, TIKA ha tejido el legado de Türkiye con el entramado de la sociedad latinoamericana. Escuelas, saneamiento, empoderamiento de la mujer, iniciativas sanitarias e intercambios culturales llevan el sello de una amistad que alimenta tanto los objetivos diplomáticos de Ankara como las aspiraciones de desarrollo de América Latina.

El reciente esfuerzo de asistencia humanitaria en La Guajira, Colombia, ilustra claramente el compromiso de Türkiye con el desarrollo sostenible y la solidaridad global. En colaboración con el gobierno colombiano, distribuyeron de emergencia más de 1.000 kits de alimentos no perecederos y productos de aseo a 2.500 personas de comunidades indígenas afectadas por intensas lluvias en la zona rural de Riohacha. Este proyecto es parte de una Declaratoria de Desastre Nacional por variabilidad climática, apoyada también por la Cancillería de Colombia que demuestra cómo la diplomacia cambia realidades.

A eso se suma que, hace pocos meses, TIKA instaló un sistema de purificación de agua potable de última generación en las extensiones áridas de La Guajira . Un proyecto que transformó la vida cotidiana de los indígenas de Barrancón y garantiza a 60 familias el acceso a agua limpia y segura.

Educación en América Central y Ciudad de México

Más allá de Colombia, TIKA también busca marcar una diferencia sustancial en otros países de la región. En Guatemala y El Salvador por ejemplo, la agencia renovó y extendió escuelas en áreas rurales, proporcionando no solo instalaciones más seguras y equipadas, sino también recursos educativos modernos que mejoraron significativamente la calidad de la educación.

En Ciudad de México, TIKA renovó la infraestructura de la Escuela Primaria de Türkiye , un emblema de la amistad entre Ankara y México desde el año 1970. La iniciativa incluyó la implementación de talleres especializados en Ciencias, Matemáticas y Diseño, y un entorno educativo enriquecido que fomenta la creatividad y el aprendizaje práctico.

El enfoque centrado en la educación para América Latina no solo refuerza la infraestructura de aprendizaje, también asegura un futuro más prometedor para los estudiantes, demostrando así el firme compromiso de TIKA con el fomento del desarrollo.

Cada iniciativa, guiada por el lema 'Todo por una sonrisa' , contribuye a crear un futuro donde la solidaridad y la cooperación internacionales facilitan el camino hacia el progreso duradero y el entendimiento mutuo más allá de las fronteras. Este lema engloba una amplia gama de programas en más 170 países, abarcando áreas como educación, salud, producción, agricultura y ganadería, fortalecimiento de infraestructuras sociales y administrativas, empleo, acceso a agua potable y contribuciones a la vida cultural.

Proyectos que cambian vidas

Los proyectos de asistencia sanitaria, dado su impacto en salvar vidas, son especialmente significativos. En Oaxaca, México, la construcción del Centro de Salud El Espinal tras el devastador terremoto de 2017, proporcionó el único centro de salud para 15.000 residentes, lo que demuestra el enfoque de TİKA en abordar las necesidades locales urgentes.

En Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, la renovación de la unidad de cuidados neonatales en el Hospital Infantil Francisco Bustamante, abordó las altas tasas de mortalidad neonatal.

Además, TIKA da prioridad al apoyo a grupos desfavorecidos, como demuestra su colaboración con el Hogar de Ancianos del Instituto de Integración de Brasil, que ha tenido un impacto positivo en la vida de muchas personas mayores y niños.