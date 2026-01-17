La “Junta de Paz” para Gaza, uno de los pilares de la segunda fase del frágil alto el fuego, comenzó a tomar forma con la confirmación de sus principales integrantes. Washington presentó este viernes a los miembros del organismo y de un directorio ejecutivo que lo apoyará, y que contará con altos representantes de EE.UU., Türkiye, Egipto y Qatar. El anuncio se enmarca en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza.
En ese marco, la Casa Blanca informó que la Junta de Paz estará presidida por el propio Trump. Tendrá siete miembros fundadores: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga. También integran este núcleo inicial el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.
Además, fueron nombrados Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales, responsables de supervisar la estrategia y las operaciones diarias.
En un comunicado, Washington informó que el organismo abordará cuestiones como "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".
Alto representante
Por otra parte, el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante de la Junta para Gaza y actuará como enlace entre la Junta de Paz y el comité de tecnócratas que administrará el enclave.
El alto representante apoyará “en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad”, indicó el comunicado de la Casa Blanca.
Junta ejecutiva para Gaza y fuerzas de estabilización
En paralelo, se conformó una junta ejecutiva para Gaza, con el objetivo de respaldar la gobernanza y la prestación de servicios, que brindará apoyo tanto a la Oficina del Alto Representante y al Comité Nacional para la Administración de Gaza.
Este cuerpo estará integrado por Witkoff, Kushner y Blair, en este caso junto al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; y el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad.
También forman parte de este directorio la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay, y la política neerlandesa Sigrid Kaag.
Por otra parte, Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, fue designado para comandar la Fuerza Internacional de Estabilización, otra de las claves del plan, creada para contribuir a la seguridad en Gaza.
Comité Nacional para la Administración de Gaza
Ahora bien, Washington también confirmó el liderazgo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), que estará integrado por 15 miembros, que no son políticos de carrera, sino expertos. Trabajará bajo la supervisión de la Junta de Paz.
El NCAG será encabezado por el exviceministro de la Autoridad Palestina, Ali Shaath. Fue descrito por la Casa Blanca como “un líder tecnocrático ampliamente respetado”, indicando que estará encargado de coordinar la restauración de los servicios públicos, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida diaria en Gaza, además de sentar las bases para una gobernanza de largo plazo.
Se espera que emita su primer conjunto de directivas administrativas este fin de semana, después de que Shaath dijera que el organismo ha comenzado "oficialmente" a trabajar para gestionar el enclave.
En declaraciones al medio estatal egipcio Al-Qahera News, Shaath señaló que el comité funcionará durante un período de transición de dos años y que dará prioridad a la ayuda a los sectores más vulnerables, en especial mujeres, niños y personas enfermas, tras años de penurias y bloqueo. Añadió que las 15 figuras palestinas que integran el comité son conocidas por sus “trayectorias profesionales y moderadas” y por su amplia experiencia en tareas de desarrollo, asistencia y trabajo humanitario dentro de Gaza.
El jueves, Trump escribió en su plataforma Truth Social: "Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO LA JUNTA DE PAZ", aunque todavía no había dado a conocer a sus integrantes. "Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", añadió entonces. Y luego sostuvo que “como presidente de la Junta de Paz, respaldo al recién nombrado gobierno tecnocrático palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el alto representante de la junta, para gobernar Gaza durante su transición”.
Segunda fase de alto el fuego
El anuncio se conoció después de que Witkoff confirmara esta semana que el alto el fuego en Gaza entró en su segunda fase, con foco en la desmilitarización, una gobernanza tecnocrática y la reconstrucción.
La tregua, que entró en vigor en octubre, permitió una retirada parcial de Israel, facilitó el intercambio de rehenes israelíes por cientos de palestinos detenidos en Israel y habilitó el ingreso, aunque limitado e insuficiente, de ayuda humanitaria a Gaza. Esta nueva etapa prevé una retirada total de Israel, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza internacional y la conformación de una administración tecnocrática temporal.
Mientras tanto, Israel continúa violando el alto el fuego. Este viernes, en paralelo a los anuncios y mientras avanzan las reuniones para preparar la implementación del plan, ataques aéreos en Gaza mataron al menos a tres palestinos, entre ellos una niña de 10 años, un adolescente de 16 y una mujer anciana.