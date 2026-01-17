La “Junta de Paz” para Gaza, uno de los pilares de la segunda fase del frágil alto el fuego, comenzó a tomar forma con la confirmación de sus principales integrantes. Washington presentó este viernes a los miembros del organismo y de un directorio ejecutivo que lo apoyará, y que contará con altos representantes de EE.UU., Türkiye, Egipto y Qatar. El anuncio se enmarca en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza.

En ese marco, la Casa Blanca informó que la Junta de Paz estará presidida por el propio Trump. Tendrá siete miembros fundadores: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga. También integran este núcleo inicial el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.

Además, fueron nombrados Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales, responsables de supervisar la estrategia y las operaciones diarias.

En un comunicado, Washington informó que el organismo abordará cuestiones como "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".

Alto representante

Por otra parte, el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante de la Junta para Gaza y actuará como enlace entre la Junta de Paz y el comité de tecnócratas que administrará el enclave.

El alto representante apoyará “en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad”, indicó el comunicado de la Casa Blanca.

Junta ejecutiva para Gaza y fuerzas de estabilización

En paralelo, se conformó una junta ejecutiva para Gaza, con el objetivo de respaldar la gobernanza y la prestación de servicios, que brindará apoyo tanto a la Oficina del Alto Representante y al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Este cuerpo estará integrado por Witkoff, Kushner y Blair, en este caso junto al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; y el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad.

También forman parte de este directorio la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay, y la política neerlandesa Sigrid Kaag.

Por otra parte, Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, fue designado para comandar la Fuerza Internacional de Estabilización, otra de las claves del plan, creada para contribuir a la seguridad en Gaza.