La escalada entre India y Pakistán ha alcanzado su punto más crítico en más de dos décadas. Los bombardeos y el fuego cruzado, que dejaron víctimas civiles desde el martes, aumentan el riesgo de una guerra abierta entre estas dos potencias nucleares, enfrentadas desde hace décadas por la disputada región de Cachemira. Y los enfrentamientos continúan.

La tensión siguió aumentando este jueves tras el derribo de cazas indios y al menos 25 drones. Las Fuerzas Armadas de Pakistán anunciaron las acciones entre el miércoles y el jueves, mientras los aeropuertos de Islamabad, Lahore y Karachi interrumpieron temporalmente sus operaciones por razones de seguridad.

Además de las operaciones aéreas, ambos ejércitos han intensificado el intercambio de fuego de artillería a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto en Cachemira, lo que ha dejado un saldo de decenas de muertos y heridos, y ha obligado a evacuar a familias en zonas rurales. En paralelo, se han cerrado escuelas en la provincia de Punyab y se activaron simulacros de defensa civil en varias regiones de India

Relacionado TRT Global - ¿Qué ha mantenido a India y Pakistán al borde de la guerra a lo largo de los años?

La escalada se intensificó el 22 de abril tras un ataque en la ciudad turística de Pahalgam, en la Cachemira administrada por India, que dejó 26 personas muertas. Nueva Delhi responsabilizó a Pakistán, aunque no presentó pruebas. A pesar de la negativa del Gobierno pakistaní de tener vínculos con el ataque, India lanzó una ofensiva militar el martes por la noche: su ejército aseguró haber destruido nueve “campos terroristas” en territorio pakistaní mediante “ataques aéreos de precisión” en Cachemira y en la región fronteriza del Punyab. Según Islamabad, al menos 26 civiles murieron en esos bombardeos.

Horas después, ambos ejércitos intercambiaron fuego de artillería a lo largo de la frontera disputada. India reportó la muerte de 13 civiles y 59 heridos como resultado del fuego cruzado.

Así fue que el miércoles por la noche, las Fuerzas Armadas de Pakistán afirmaron haber derribado los cinco cazas indios —incluidos tres Rafale de fabricación francesa— y un dron de combate. La noticia llamó la atención internacional, ya que podría tratarse de la primera pérdida en combate de un avión Rafale. Además, el jueves, el ejército pakistaní precisó haber abatido hasta 25 drones Harop, de fabricación israelí, en distintos puntos del país.

Como consecuencia del derribo de aviones y drones, los aeropuertos de Islamabad y Lahore cerraron temporalmente, mientras que el de Karachi suspendió sus operaciones hasta la medianoche del jueves.

El intercambio de artillería en la Línea de Control —la frontera de facto en Cachemira— continúa, con ambos gobiernos asegurando que actúan de forma “proporcional”.

Las posiciones de ambos gobiernos

La escalada entre India y Pakistán ha pasado en cuestión de días del plano diplomático al militar y hasta ahora ambos gobiernos mantienen posturas poco flexibles.

Pakistán reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que responderá con firmeza ante cualquier nueva agresión. El primer ministro Shehbaz Sharif calificó los ataques indios como “no provocados”, y declaró ante el Parlamento: “Nuestros enemigos pagaron el precio. Esta es una nación valiente que luchará hasta la última gota de su sangre”.

Desde Nueva Delhi, el ministro indio de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, aseguró que no es su intención aumentar la violencia, pero que cualquier ataque de Pakistán provocaría una “respuesta muy firme”. “No es nuestra intención escalar el conflicto —dijo en una reunión con su homólogo iraní, Abbas Araghchi—, pero si somos atacados, no hay duda de que responderemos con contundencia”.