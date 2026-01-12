En la ciudad de Alepo, Siria, se vivió una escalada de violencia la semana pasada , en medio de las acciones del grupo terrorista YPG y los esfuerzos del ejército sirio por repeler los ataques. Ahora, con la evacuación de los últimos miembros del YPG y el control recuperado en los barrios de Sheikh Maqsoud y Al-Ashrafieh, las autoridades locales informan que la seguridad regresa paulatinamente a la ciudad.

A través de una publicación en X este domingo, el gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, envió un mensaje de tranquilidad a los residentes: “La situación de seguridad está devolviendo poco a poco la estabilidad en los barrios de Sheikh Maqsoud y Al-Ashrafieh, para que la ciudad pueda retornar a un estado de seguridad y estabilidad”.

El gobernador añadió que “la página de la ansiedad ya puede pasarse” y sostuvo que Alepo “ha vuelto a ser segura para su gente, fuerte en su unidad y reforzada por su voluntad”.

Al-Gharib también destacó que “las autoridades competentes continúan su trabajo en el terreno, de forma constante para estabilizar la seguridad y garantizar el retorno de la vida normal en todos los barrios”. En esa línea concluyó que “Alepo hoy está segura, y mañana será aún más estable, si Dios quiere”.

Estas declaraciones se produjeron mientras comenzaba la evacuación del último grupo de terroristas del YPG del barrio de Sheikh Maqsoud en Alepo, según la agencia de noticias estatal SANA. El medio informó de que fueron trasladados en un convoy de autobuses y ambulancias tras aceptar los términos de evacuación, y que otro grupo fue evacuado desde el Hospital Yasin hacia el mismo destino.

Relacionado TRT Español - ¿Qué pasa en Alepo? Gobierno de Siria refuerza medidas para frenar escalada del grupo terrorista YPG

La televisión estatal siria, citando fuentes de seguridad, afirmó que los grupos evacuados eran los últimos elementos del YPG que quedaban en Alepo, y añadió que los barrios de Sheikh Maqsoud y Al-Ashrafieh están ahora bajo control del Ejército sirio. Los evacuados están siendo trasladados a la ciudad de Tabqa, al oeste del río Éufrates, una zona bajo control del grupo terrorista YPG.

El Ejército había anunciado anteriormente que todas las operaciones militares en el barrio de Sheikh Maqsoud quedaron suspendidas desde las 3 p.m., hora local, del sábado.

Desmantelan dispositivos explosivos

Horas después, el Ministerio del Interior informó que sus equipos desactivaron dispositivos explosivos ubicados por el YPG dentro de viviendas y a lo largo de las calles del barrio de Sheikh Maqsoud, describiéndolos como “preparados para uso terrorista”.

En un comunicado emitido el domingo, el ministerio señaló que equipos especializados realizaron barridos de seguridad en la zona y neutralizaron varios materiales explosivos, incluido un vehículo cargado con proyectiles de mortero y un gran número de drones encontrados dentro de casas de civiles.

Los equipos también desmantelaron artefactos explosivos improvisados colocados dentro de viviendas y en los bordes de las calles por terroristas del YPG, añadió.