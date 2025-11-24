La presión de la Casa Blanca sobre Venezuela vuelve a intensificarse este lunes, con la entrada en vigor de la designación de “organización terrorista” para el llamado Cartel de los Soles, que el Departamento de Estado de EE.UU. ya había anunciado la semana pasada . Washington ha vinculado, sin pruebas, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con este grupo, cuya existencia funcionarios de Caracas aseguran que es “un invento”.

Y esta medida no entra en juego de forma aislada: se suma a otras herramientas de presión, entre ellas, la sugerencia de evitar vuelos civiles sobre territorio venezolano ante el incremento de la actividad militar.

Ahora bien, la vigencia de la designación no implica un ataque inminente. De hecho, cuando Washington anticipó su decisión, el pasado 16 de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció que la medida “permite” atacar activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero aclaró: "No hemos dicho que vamos a hacer eso”.

Pero la medida sí eleva la tensión sobre Caracas y, ante diversos reportes sobre los próximos movimientos de Washington, convierte esta semana en un periodo decisivo para Venezuela.

Los motivos de EE.UU.

Cuando el secretario del Departamento de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la decisión, aseguró que existía “una base fáctica suficiente" que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Desde Caracas, han rechazado categóricamente estas acciones, señalando que lo que busca EE.UU. con esta medida y con su despliegue militar es forzar un cambio de gobierno en Venezuela. De hecho, este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores Yván Gil, compartió un comunicado que señala que la designación es una “ridícula patraña” pues el Cartel de los Soles es “inexistente”.

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", se lee en la declaración difundida a través de Telegram.

Y añadió que la medida reedita "una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen. Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar", agregó el funcionario.

El Gobierno de Venezuela no es el único que ha cuestionado la existencia del Cartel de los Soles. Múltiples expertos e investigaciones sobre crimen organizado han puesto en duda que se trate de una organización como la retrata Washington. Especialistas consideran que la expresión —acuñada en 1990 por periodistas venezolanos para describir a ciertos oficiales militares “corruptos”— está siendo empleada ahora por la Casa Blanca para señalar lo que, aseguran, es un cartel del narcotráfico que en realidad no existe.

“La decisión del Gobierno de Trump de designar al llamado ‘Cartel de los Soles’ como una organización terrorista es profundamente problemática”, destaca Jenaro Abraham, politólogo y profesor de políticas latinoamericanas en la Universidad Gonzaga, en conversación con TRT World. “En primer lugar, el Cartel de los Soles no funciona como un cartel en ningún sentido analítico significativo”, explica. El especialista en política exterior de Estados Unidos hacia América Latina sostiene que “no existe una estructura jerárquica, ni un liderazgo centralizado, ni mecanismos de fijación de precios como los que se esperarían de un verdadero cartel”. Y añade: “Es una etiqueta inventada que condensa una serie de dinámicas locales en un solo enemigo aterrador”.

¿Qué implica?

Aunque el Departamento del Tesoro ya había catalogado en julio pasado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés), la designación del Departamento de Estado otorga a Washington facultades más amplias.

Esta clasificación permitiría, por ejemplo, imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista. También complica la posición internacional de Maduro y aumenta la presión sobre terceros que mantengan negocios, inversiones o gestiones diplomáticas con Caracas.

Para expertos consultados por agencias internacionales, la inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO “abre nuevas opciones” para la Casa Blanca, especialmente en términos militares. "Le abre un ámbito de posibilidades, tanto militares como sancionatorias, a la administración de Trump para seguir ejerciendo presión", explicó a la agencia de noticias AFP Juan Manuel Trak, experto en sociopolítica y profesor universitario en México.

Como precedente, en febrero pasado, el Departamento de Estado había designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que otorgó a las agencias de inteligencia mayor autoridad legal para realizar operaciones encubiertas, además de determinar que era ilegal proporcionar apoyo o recursos a una organización clasificada como tal, incluidos bienes, servicios, dinero, entrenamiento, asesoría especializada, armas, transporte o personal.

¿Una nueva fase de operaciones?

La agencia de noticias Reuters reportó este domingo que cuatro funcionarios estadounidenses afirmaron que EE.UU. está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días. La agencia, sin embargo, no pudo confirmar el momento exacto o la magnitud de estas acciones, ni si Trump ya tomó una decisión final.