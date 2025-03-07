Justo antes de que entraran en vigor, y en medio de tensiones comerciales y preocupaciones económicas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que ha pausado los aranceles del 25% a una parte de las importaciones de México y Canadá por un mes. La decisión sigue a conversaciones con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien destacó avances en seguridad y lucha contra el fentanilo.

Este jueves, Trump anunció una pausa, que no implica necesariamente una reversión total. Durante su discurso en el Despacho Oval, enfatizó que aún planea imponer aranceles "recíprocos" a partir del 2 de abril.

"La mayoría de los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril", declaró Trump antes de firmar las órdenes. "Por ahora, tenemos algunos aranceles temporales y pequeños, relativamente pequeños, aunque es mucho dinero relacionado con México y Canadá".

Gran parte del comercio entre las tres naciones se rige por el T-MEC, aunque no todos los productos están cubiertos por el acuerdo. Según un funcionario estadounidense, más del 50% de los productos mexicanos y el 38% de los canadienses entraron en 2024 en Estados Unidos bajo ese tratado.

En este marco, Trump anunció su decisión tras conversar esta mañana con la presidenta mexicana y publicó en su red social, Truth Social: "Después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, hemos acordado que México no tendrá que pagar aranceles sobre cualquier cosa que esté bajo el acuerdo T-MEC. Esto será válido hasta el 2 de abril".

El agradecimiento de Trump

Sheinbaum había anunciado que planeaba tomar medidas de represalia contra Estados Unidos el próximo domingo. Sin embargo, la tensa relación entre la mandataria mexicana y su par estadounidense parece haber dado un giro.

Trump atribuyó a Sheinbaum y al progreso de su gobierno en la lucha contra la inmigración ilegal y el contrabando de drogas la razón para pausar nuevamente los aranceles que inicialmente debían entrar en vigor en febrero.

Es que la Casa Blanca insiste en que los aranceles tienen como objetivo detener el contrabando de fentanilo y también insiste en que los aranceles podrían resolverse corrigiendo el déficit comercial. Sin embargo, estos impuestos propuestos por Trump han causado una profunda herida en la asociación comercial de América del Norte, que tiene décadas de antigüedad.

"Lo hago como una medida de cortesía y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando arduamente, juntos, en la frontera, tanto en términos de detener la entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos como en la lucha contra el fentanilo", añadió Trump, quien también, dio las gracias a Sheinbaum "por su arduo trabajo y cooperación".

Las tarifas “dañan al pueblo” de México