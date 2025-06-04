El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que se espera una nueva ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que ambas partes reconocen cada vez más la necesidad del diálogo.

En una entrevista con TRT Haber este martes, Fidan enfatizó que la guerra, que ya entra en su cuarto año, no solo se limita a dos países, sino que se ha convertido en un conflicto global debido a la participación internacional.

Reiterando la constante oposición de Türkiye a la guerra, el diplomático destacó el inmenso costo humano y económico que han tenido las hostilidades, con más de un millón de personas muertas o heridas, así como grandes ciudades destruidas.

Fidan destacó los esfuerzos de paz de Ankara, incluyendo la Iniciativa de Cereales del Mar Negro, las conversaciones de Estambul de 2022 y los múltiples intercambios de prisioneros. En ese sentido, recordó las recientes visitas de alto nivel que realizó tanto a Moscú como a Kiev. Además, señaló que la posibilidad del alto el fuego ha cobrado impulso desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llegó a la Casa Blanca.

Fidan añadió que la reunión de este lunes 2 de junio entre Rusia y Ucrania se desarrolló con un espíritu positivo, lo que dio como resultado el acuerdo para un nuevo intercambio de prisioneros que involucra a más de 1.000 personas.

Esfuerzos de Türkiye por una paz permanente





Tanto Moscú como Kiev presentaron documentos que detallan las condiciones del alto el fuego, según Fidan. Además, las partes intercambiaron opiniones sobre una posible cumbre de líderes, continuó el ministro, señalando que también coincidieron en la necesidad de volver a reunirse para una próxima ronda de conversaciones.

“Dadas las condiciones actuales y el entorno psicológico marcado por la guerra, esta fue la mejor reunión posible. La clave es no abandonar la mesa de negociaciones y mantener el compromiso con el alto el fuego y la paz. Este es nuestro consejo a las partes. Si la mesa de diálogo está en Türkiye o en otro lugar no es relevante. Lo importante es que estas partes sigan acercándose y continúen las conversaciones”, indicó.

Fidan destacó también la disposición del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, para organizar en el país una posible reunión de líderes, enfatizando que el mandatario es el único líder en el que confían las tres partes. "Se puede encontrar una sede, pero como líder político con una postura global, demostrado durante años de arduas luchas, conocido por su honestidad, fiabilidad e instituciones profesionales, ningún otro líder está cualificado", añadió.

El ministro además afirmó que una reunión presencial entre los líderes rusos y ucranianos será inevitable si se avanza en las futuras conversaciones.