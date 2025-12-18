El Ministerio de Defensa de Türkiye subrayó este jueves la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país luego de que un dron fuera derribado sobre el mar Negro, en una respuesta rápida que mantuvo bajo control el espacio aéreo nacional.

“El UAV (vehículo aéreos no tripulado) es evaluado como fragmentado en piezas muy pequeñas y dispersas en un área amplia. Esto dificulta identificar restos en una sola pieza o con integridad estructural en tierra”, señaló el ministerio.

Asimismo, reafirmó que el control del espacio aéreo de Türkiye “está garantizado las 24 horas de los siete días de la semana, mediante una arquitectura escalonada e integrada, que incluye radares, alerta temprana, guerra electrónica y elementos de interceptación”.

El ministerio agregó que, en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, instó a las partes involucradas a que actúen con mayor cautela y eviten incidentes que puedan socavar la seguridad en el mar Negro.