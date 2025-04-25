En una nueva escalada de la ofensiva contra Gaza, sometida ya durante meses a la violencia y el hambre, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, amenazó este jueves con intensificar las operaciones militares si no se libera a los rehenes israelíes en el enclave. Mientras tanto, los grupos humanitarios encienden sus alarmas por lo que llaman el “colapso total” del enclave, mientras los muertos y los heridos se multiplican con cada hora que pasa.

Durante una visita de campo a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el comandante Zamir, advirtió: “Continuamos con la presión operativa y estrechando el cerco sobre Hamás según sea necesario, y si no vemos avances en el regreso de los rehenes, ampliaremos nuestras actividades hacia una operación intensa y aún más significativa hasta lograr la derrota”, indicó un comunicado emitido por las fuerzas israelíes.

Las declaraciones no son aisladas. Un día antes, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, amenazó con derrocar y retirarse del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu si Gaza no era ocupada completamente, se establecía una administración militar y se implementaba el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump. de trasladar a los palestinos fuera del enclave.

EE.UU. marca distancia ante polémicos comentarios de ministro israelí

Y el discurso no para ahí. Itamar Ben-Gvir, miembro de la extrema derecha dentro del gabinete de Netanyahu, aseguró en redes sociales que altos cargos republicanos de EE.UU., con quienes se reunió en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, expresaron su apoyo a su postura de bombardear los depósitos de ayuda humanitaria en Gaza. Una afirmación con la que Washington marcó distancia poco después.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el ministro expresó: “Tuve el honor y el privilegio de reunirme con altos funcionarios del Partido Republicano en la finca de Trump en Mar-a-Lago. Expresaron su apoyo a mi postura clara sobre cómo actuar en Gaza y que los almacenes de alimentos y ayuda deben ser bombardeados para ejercer presión militar y política con el fin de traer a nuestros rehenes a casa sanos y salvos”.

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU. rechazó este jueves las declaraciones de Ben-Gvir. Y reiteró que las declaraciones del ministro israelí son una “contradicción total” con la política estadounidense.

Los comentarios de Ben-Gvir fueron realizados “a título personal” y no han sido “confirmados ni discutidos”, por funcionarios estadounidenses, destacó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. “Es, por supuesto, completamente contradictorio con la naturaleza de nuestro compromiso para hacer llegar alimentos y asistencia” a Gaza, subrayó Bruce.

De acuerdo con la agenda oficial de Trump, el presidente no estuvo presente en el encuentro. Un portavoz del Departamento de Estado declaró a la agencia de noticias Anadolu que no disponen de “información sobre el contenido de esa reunión privada”.

Alerta “colapso total” en Gaza por bloqueo de ayuda

Organizaciones humanitarias alertaron sobre el "colapso total" de Gaza, tras el devastador bloqueo que Israel impuso sobre la entrada de ayuda vital, el cual lleva más de 53 días. La situación en el enclave se ha deteriorado rápidamente con la reanudación de los bombardeos y la negativa a permitir el ingreso de asistencia crítica. Más de dos millones de palestinos enfrentan una grave escasez de alimentos, combustible, medicinas y agua potable.

En ese sentido, la ONU advirtió esta semana que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado su punto más crítico desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023. Desde el 2 de marzo, Israel ha cerrado cruces hacia el enclave, bloqueando el ingreso de suministros vitales, pese a las reiteradas advertencias sobre hambruna y sufrimiento generalizado en el enclave devastado por la agresión.

“Existe un colapso total de la situación humanitaria”, explicó Riham Jafari, coordinadora de incidencia y comunicaciones de ActionAid Palestina, a la agencia Anadolu. Y añadió: “Hay un nivel catastrófico de inseguridad alimentaria y hambruna, que ya está afectando especialmente a mujeres embarazadas, niños y personas mayores”.

Jafari también subrayó que, al cortar la ayuda, Israel está utilizando deliberadamente el hambre como arma de guerra, una táctica que viola el derecho internacional humanitario.

“El hambre, la ayuda y los alimentos están siendo utilizados como armas de guerra, en una clara violación del derecho internacional”, denunció. “El sueño del pueblo de Gaza es conseguir un pedazo de pan o algo de comida”.

Y ese sueño se desvanece. La falta de combustible ha paralizado cocinas y panaderías, forzando a muchas a repartir alimentos crudos, como arroz sin cocer. La escasez ha disparado los precios, haciendo inaccesibles productos básicos como la harina.

En la misma linea, Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Palestina, señaló que el colapso del sistema alimentario ha llevado a que algunas personas dejen de comer por completo.

“Estamos recibiendo informes de personas que comen una vez al día o menos”, indicó. “Las cocinas que distribuyen alimentos a individuos han suspendido sus actividades desde hace algún tiempo para reunir recursos y distribuir alimentos a cocinas comunitarias”.

Según la asesora de comunicaciones, las cocinas distribuyen un millón de comidas diarias, alcanzando solo a la mitad de la población. Con las tiendas vacías y los suministros cortados, solo quedan frutas y verduras locales, pero a precios elevados.

“Se necesita todo”

La crisis alimentaria es solo una de muchas emergencias que se agravan simultáneamente en Gaza. Desde albergue, agua y combustible hasta medicinas e insumos de higiene, las necesidades humanitarias son inabarcables.