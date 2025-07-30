Un abogado palestino ha sacado a la luz testimonios estremecedores sobre torturas sexuales, violaciones y abusos sistemáticos contra detenidos de Gaza en cárceles israelíes. Khaled Mahajna, abogado de la Comisión de Asuntos de Detenidos de la Autoridad Palestina, advierte que Israel utiliza estas prácticas como una herramienta de intimidación para los palestinos, desafiando abiertamente el derecho internacional.

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Anadolu, el abogado relató uno de los casos más escalofriantes: una guardia israelí que desnudó a un preso palestino en el patio de la prisión y lo violó mientras se burlaba de él, a pesar de que sus manos estaban esposadas.

“Ella lo desnudó en el patio de uno de los campos de detención y lo violó. Durante varios minutos utilizó métodos indescriptibles, actos que sobrepasan la brutalidad para caer en el sadismo puro”, narró.

Mahajna subrayó que este episodio supera incluso el infame escándalo de la cárcel Abu Ghraib en Iraq, durante la invasión estadounidense de 2004.

El horror dentro de las prisiones

Desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza en octubre de 2023, Tel Aviv ha reabierto centros de detención subterráneos. Entre ellos figura la instalación Rakefet, ubicada dentro de la prisión de Ayalon, en Ramla, en el centro de Israel.

Esta instalación, construida originalmente en 1948, fue declarada inhabitable y fue cerrada. Sin embargo, ahora ha vuelto a operar bajo condiciones que activistas califican de inhumanas.

Mahajna reveló que “cientos de gazatíes, y después libaneses y sirios, fueron arrojados a Rakefet en condiciones inhumanas”, describiendo “celdas para seis personas abarrotadas con 25 detenidos, sin luz solar, comida insuficiente y presos obligados a dormir en el suelo sin mantas”.

Además, denunció que los abogados apenas consiguieron permisos para visitas muy restringidas, incluso tras meses de intensas batallas legales.

“Cada visita es una batalla. Tanto el abogado como el preso están rodeados por guardias, y los detenidos tienen miedo de revelar lo que les sucede por temor a más torturas”, explicó.

Agresiones sexuales

Según el abogado, los abusos sufridos por los detenidos no buscan extraer información, sino que tienen un objetivo claro de castigo colectivo.

“Incluso el guardia más joven tiene luz verde del gobierno para hacer lo que quiera con los detenidos de Gaza. No para interrogarlos, sino para torturarlos y humillarlos. Este camino está particularmente enfocado en el abuso sexual”, afirmó.

Mahajna citó testimonios de mujeres palestinas presas de Gaza que describen violaciones, agresiones sexuales y coerción, así como casos de hombres sometidos a torturas sexuales en las prisiones.

“Un preso anciano de Gaza fue atado, desnudo y agredido con un palo introducido en su cuerpo. Grabaron el acto y lo compartieron entre ellos con orgullo”, recordó.

Otro caso denunciado involucró a un joven con cáncer que fue arrastrado y obligado a beber del inodoro simplemente por pedir agua limpia.

Además, Mahajna subrayó que incluso los médicos israelíes son cómplices en estos abusos.