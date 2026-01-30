En un recrudecimiento de la presión contra Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso la mira en el suministro energético de la nación latinoamericana: firmó una medida que le permite imponer aranceles a los países que le envíen o vendan petróleo. El anuncio encendió las alarmas en la isla: reportes indican que solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas, mientras funcionarios de EE.UU. dicen ver con buenos ojos un “cambio de régimen”.
La decisión, que apuntaría a aislar energéticamente a la isla, se apoya en una declaración de “estado de emergencia” por la “amenaza excepcional” que, según el decreto publicado por la Casa Blanca, representa para Cuba para la seguridad nacional estadounidense. La orden no especifica por ahora las tasas arancelarias ni identifica a los países cuyos productos podrían enfrentar sanciones.
“La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a Cuba”, señala el documento.
También establece que “la orden autoriza al secretario de Estado (Marco Rubio) y al secretario de Comercio (Howard Lutnick) a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. El presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados adoptan medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
El comunicado cita además —sin referirse a hechos concretos ni aportar pruebas— supuestos vínculos de Cuba con “potencias hostiles” para justificar la nueva política arancelaria, y menciona a grupos vinculados a Rusia, Hamás y Hezbollah. Según el texto, esto “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y requiere una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses”.
En otro pasaje, el texto agrega que, para “CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA MALIGNA DE CUBA”, el presidente está tomando “acciones decisivas”.
“Cuba no podrá sobrevivir”, dice Trump
La orden llega tras semanas en las que Trump ha hablado de forma reiterada sobre actuar contra Cuba y presionar a su liderazgo.
El martes, Trump aseguró que Cuba “está a punto de caer” porque ya no recibe petróleo de Venezuela, casi un mes después de la operación militar de EE.UU. que capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y tomó el control de las ventas y envíos de petróleo venezolano.
“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, dijo a la prensa antes de un mitin en Iowa. El mandatario subrayó que La Habana “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.
Este jueves volvió a insistir: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, declaró.
Rubio y un cambio de gobierno
Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio aseguró este miércoles que Washington quiere ver un cambio de gobierno en Cuba.
Durante la sesión, el senador demócrata por Hawai Brian Schatz le pidió a Rubio que se comprometiera públicamente a que EE.UU. no participaría en un “cambio de régimen” en Cuba. En respuesta, Rubio señaló: “¿Cambio de régimen? Oh, no. Creo que nos gustaría ver que el régimen allí cambie”.
No obstante, sugirió que Estados Unidos no tendría necesariamente que involucrarse de manera directa. Según explicó, ese escenario podría surgir por dinámicas internas o regionales, sin una intervención directa de Washington.
Según reportes conocidos en la última semana, funcionarios estadounidenses creen que la economía cubana se acerca al colapso, lo que deja al gobierno de la isla más expuesto que en años anteriores.
De acuerdo con The Wall Street Journal, la administración Trump ve la operación militar que EE.UU. llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y las acciones posteriores en ese país como un precedente, pero también como un ejemplo de cautela. Informes señalan además que funcionarios de EE.UU. han consultado a grupos del exilio cubano para identificar posibles interlocutores dentro del Gobierno dispuestos a negociar cambios políticos.
Cuba denuncia “brutal acto de agresión"
Cuba calificó de “brutal acto de agresión” la orden de Trump. "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas", escribió en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, este jueves.
Asimismo, en un comunicado divulgado por medios nacionales, el gobierno cubano cuestionó la acción: “¿Cuál es el objetivo? ¿Un genocidio del pueblo cubano?”. Y agregó: “Todas las esferas de la vida serán asfixiadas por el Gobierno de Estados Unidos”.
La nueva amenaza llega cuando la isla ya atraviesa una situación energética crítica. Cuba enfrenta una fuerte presión económica desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro. Desde los años 2000, Caracas había sido el principal proveedor de crudo de la isla.
Así, en las últimas semanas, Cuba ya había racionado la gasolina e impuesto apagones diarios limitados por la escasez de petróleo. Según el Financial Times, la isla solo tiene entre 15 y 20 días de reservas.
Según la consultora Kpler, citada por ese medio, la isla solo ha recibido en lo que va del año 84.900 barriles, correspondientes a un único envío mexicano del 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, muy por debajo del promedio de 37.000 barriles por día que recibía de todos sus proveedores en 2025.
Presión sobre México, principal proveedor de Cuba
Trump también ha tenido roces durante semanas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por este tema. El país latinoamericano fue uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba en 2025, por detrás de Venezuela, y Washington ha presionado a ese país para que detenga los envíos
En este marco, Sheinbaum sostuvo que la petrolera estatal Pemex cumplirá sus contratos con La Habana y que México podría ofrecer petróleo por razones humanitarias. “La ayuda humanitaria continuará, como ocurre con otros países”, dijo esta semana. “México siempre ha mostrado solidaridad con todo el mundo”, agregó. Aun así, este miércoles reconoció que algunas entregas se han pausado y que a mediados de enero de 2026 se suspendieron los envíos de crudo, una decisión que atribuyó a motivos soberanos.
La mandataria enfrenta un escenario delicado, ya que este año debe renegociarse un acuerdo clave de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.
Sheinbaum y Trump dialogaron este jueves, apenas horas antes de que la Casa Blanca anunciara la medida. Sheinbaum informó que mantuvo una llamada “productiva y cordial”, centrada en seguridad y comercio bilateral, y destacó coincidencias entre ambos gobiernos, así como la continuidad de la revisión del tratado que une a los dos países y a Canadá.
No obstante, aclaró: “No abordamos el tema de Cuba”. Añadió que el asunto “lo ha tratado el ministro de Relaciones Exteriores con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria”.