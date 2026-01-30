En un recrudecimiento de la presión contra Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso la mira en el suministro energético de la nación latinoamericana: firmó una medida que le permite imponer aranceles a los países que le envíen o vendan petróleo. El anuncio encendió las alarmas en la isla: reportes indican que solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas, mientras funcionarios de EE.UU. dicen ver con buenos ojos un “cambio de régimen”.

La decisión, que apuntaría a aislar energéticamente a la isla, se apoya en una declaración de “estado de emergencia” por la “amenaza excepcional” que, según el decreto publicado por la Casa Blanca , representa para Cuba para la seguridad nacional estadounidense. La orden no especifica por ahora las tasas arancelarias ni identifica a los países cuyos productos podrían enfrentar sanciones.

“La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a Cuba”, señala el documento.

También establece que “la orden autoriza al secretario de Estado (Marco Rubio) y al secretario de Comercio (Howard Lutnick) a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. El presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados adoptan medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

El comunicado cita además —sin referirse a hechos concretos ni aportar pruebas— supuestos vínculos de Cuba con “potencias hostiles” para justificar la nueva política arancelaria, y menciona a grupos vinculados a Rusia, Hamás y Hezbollah. Según el texto, esto “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y requiere una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses”.

En otro pasaje, el texto agrega que, para “CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA MALIGNA DE CUBA”, el presidente está tomando “acciones decisivas”.

“Cuba no podrá sobrevivir”, dice Trump

La orden llega tras semanas en las que Trump ha hablado de forma reiterada sobre actuar contra Cuba y presionar a su liderazgo.

El martes, Trump aseguró que Cuba “está a punto de caer” porque ya no recibe petróleo de Venezuela, casi un mes después de la operación militar de EE.UU. que capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y tomó el control de las ventas y envíos de petróleo venezolano.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, dijo a la prensa antes de un mitin en Iowa. El mandatario subrayó que La Habana “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.

Este jueves volvió a insistir: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, declaró.

Rubio y un cambio de gobierno

Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio aseguró este miércoles que Washington quiere ver un cambio de gobierno en Cuba.

Durante la sesión, el senador demócrata por Hawai Brian Schatz le pidió a Rubio que se comprometiera públicamente a que EE.UU. no participaría en un “cambio de régimen” en Cuba. En respuesta, Rubio señaló: “¿Cambio de régimen? Oh, no. Creo que nos gustaría ver que el régimen allí cambie”.

No obstante, sugirió que Estados Unidos no tendría necesariamente que involucrarse de manera directa. Según explicó, ese escenario podría surgir por dinámicas internas o regionales, sin una intervención directa de Washington.