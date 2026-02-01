TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
Sólo en las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes en toda Gaza mataron a por lo menos 37 palestinos, en lo que marcó una de las jornadas más letales en meses tras la entrada en vigor del alto el fuego.
Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye declaró que "condena con dureza los ataques perpetrados por Israel”. / Reuters
hace 4 horas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó “con dureza” los ataques de Israel contra Gaza y sus reiteradas violaciones al alto el fuego, afirmando que estas acciones amenazan los esfuerzos internacionales para restablecer la calma y la estabilidad en el enclave. Al menos 37 palestinos fueron asesinados sólo en las últimas 24 horas, por ofensivas de Tel Aviv en todo el territorio.

A través de un comunicado publicado este sábado en la red turca NSosyal, el ministerio declaró que "condena con dureza los ataques perpetrados por Israel contra Gaza hoy y sus continuas violaciones del alto el fuego".

RelacionadoTRT Español - Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza

En esa línea, subrayó que los bombardeos se lanzan justo en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase, por lo que advirtió que ponen en peligro los esfuerzos internacionales para restablecer la tranquilidad y la estabilidad en el enclave. De hecho, apuntó que los recientes ataques demuestran una vez más que Tel Aviv "no desea la paz en la región".

“Reiteramos que Israel debe cumplir con todas las disposiciones del Plan de Paz adoptado por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente la preservación del alto el fuego y la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza”, declaró el ministerio.

RECOMENDADOS

El comunicado también apuntó a la importancia de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de impulsar el proceso de paz.

RelacionadoTRT Español - Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan

Desde que el alto el fuego entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes han matado a más de 524 palestinos y herido a otros 1.360, cometiendo 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza el sábado.

Se suponía que el acuerdo pondría fin a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza que en más de dos años ha matado a 71.600 palestinos y herido a 171.300. Los incesantes bombardeos han destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura civil en el enclave, y la ONU estima que el costo de la reconstrucción ronda los 70.000 millones de dólares.

FUENTE:TRT World
Explora
Trump dice haber tenido una “gran” conversación con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa
EE.UU. planea maniobras militares en Oriente Medio mientras Irán afirma estar “plenamente preparado"
Al-Sharaa se reunió con líderes del norte de Siria, según reporte, mientras ataques del YPG siguen
“Entre esperanza y violencia”: ONU afirma que hay avances humanitarios en Gaza, pero son limitados
Relación de Venezuela y EE.UU. debe basarse en el respeto y derecho internacional, insiste Rodríguez
El ministro de Exteriores turco se reúne con delegación de Hamás para abordar el plan de paz en Gaza
Portaaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio mientras Irán y Hezbollah advierten de posible ataque
Diputado turco Kurtulmus: “Toda presión internacional debe mantenerse ante el genocidio en Gaza"
Aumentan muertes en EE.UU. por incidentes con agentes de inmigración mientras Trump endurece medidas
Israel abrirá cruce de Rafah de forma “limitada”, pero a cambio de rehén y mientras aún ataca Gaza
Rodríguez señala que Venezuela debe ser potencia petrolera y rechaza “órdenes” de EE.UU. a políticos
“El grupo terrorista YPG no representa a los kurdos sirios”, advierte el ministro turco Hakan Fidan
Israel mata a dos menores palestinos en Gaza, continúa ataques y detenciones en Cisjordania ocupada
Fuerzas sirias liberan a 126 niños detenidos en una prisión administrada por las YPG en Raqqa
Türkiye se consolida como gran productor mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa