El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó “con dureza” los ataques de Israel contra Gaza y sus reiteradas violaciones al alto el fuego, afirmando que estas acciones amenazan los esfuerzos internacionales para restablecer la calma y la estabilidad en el enclave. Al menos 37 palestinos fueron asesinados sólo en las últimas 24 horas, por ofensivas de Tel Aviv en todo el territorio.

A través de un comunicado publicado este sábado en la red turca NSosyal, el ministerio declaró que "condena con dureza los ataques perpetrados por Israel contra Gaza hoy y sus continuas violaciones del alto el fuego".

Relacionado TRT Español - Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza

En esa línea, subrayó que los bombardeos se lanzan justo en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase, por lo que advirtió que ponen en peligro los esfuerzos internacionales para restablecer la tranquilidad y la estabilidad en el enclave. De hecho, apuntó que los recientes ataques demuestran una vez más que Tel Aviv "no desea la paz en la región".

“Reiteramos que Israel debe cumplir con todas las disposiciones del Plan de Paz adoptado por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente la preservación del alto el fuego y la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza”, declaró el ministerio.