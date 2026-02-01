El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó “con dureza” los ataques de Israel contra Gaza y sus reiteradas violaciones al alto el fuego, afirmando que estas acciones amenazan los esfuerzos internacionales para restablecer la calma y la estabilidad en el enclave. Al menos 37 palestinos fueron asesinados sólo en las últimas 24 horas, por ofensivas de Tel Aviv en todo el territorio.
A través de un comunicado publicado este sábado en la red turca NSosyal, el ministerio declaró que "condena con dureza los ataques perpetrados por Israel contra Gaza hoy y sus continuas violaciones del alto el fuego".
En esa línea, subrayó que los bombardeos se lanzan justo en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase, por lo que advirtió que ponen en peligro los esfuerzos internacionales para restablecer la tranquilidad y la estabilidad en el enclave. De hecho, apuntó que los recientes ataques demuestran una vez más que Tel Aviv "no desea la paz en la región".
“Reiteramos que Israel debe cumplir con todas las disposiciones del Plan de Paz adoptado por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente la preservación del alto el fuego y la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza”, declaró el ministerio.
El comunicado también apuntó a la importancia de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de impulsar el proceso de paz.
Desde que el alto el fuego entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes han matado a más de 524 palestinos y herido a otros 1.360, cometiendo 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza el sábado.
Se suponía que el acuerdo pondría fin a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza que en más de dos años ha matado a 71.600 palestinos y herido a 171.300. Los incesantes bombardeos han destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura civil en el enclave, y la ONU estima que el costo de la reconstrucción ronda los 70.000 millones de dólares.