Guadalajara, México — La política exterior no es solo asunto de ministerios. Aunque suele percibirse como terreno técnico y reservado, también condensa luchas internas de poder. Como ya advertía Graham Allison, politólogo de Harvard, en sus modelos de análisis de política exterior , el Estado difícilmente actúa como una voz unitaria: sus decisiones son el resultado de interacciones entre liderazgos políticos, burocracias, élites económicas y presiones sociales que compiten por orientar el rumbo internacional. Así, cada gesto diplomático puede convertirse en una herramienta para disputar narrativas, reforzar liderazgos o buscar réditos electorales.

En este escenario, la colaboración con el bloque BRICS ha adquirido un peso simbólico. Ya no se trata solo de una elección geopolítica, sino de una vía para intervenir en la política nacional. El debate se ha intensificado con las sanciones anunciadas por Donald Trump a países cercanos al BRICS , el cual describió como un bloque “opuesto a los intereses de Estados Unidos”. Estas medidas, lejos de quedar en el plano de la política exterior, se han convertido en materia prima para la contienda interna y han sido rápidamente capitalizadas por sectores políticos en distintos países de la región.

Chile: la oposición convierte el rechazo al BRICS en bandera política

En Chile, la elección presidencial para el período 2026-2030 se celebrará el 16 de noviembre de 2025, y la contienda ya ha entrado en una fase decisiva. En este escenario, el opositor José Antonio Kast ha convertido el rechazo a los BRICS en uno de los ejes de su campaña, advirtiendo que cualquier acercamiento al bloque “ pone en serios riesgos nuestra seguridad nacional y el posicionamiento internacional de Chile ”. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric aprovechó la invitación a la Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro para reafirmar el compromiso de su país con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos , Kast aprovechó el episodio para marcar distancia frente a la actual administración y consolidar su identidad proestadounidense.

Tras la cumbre de Río de Janeiro, la Cámara de Diputados —por 64 votos a favor y 50 en contra— aprobó un acuerdo en el que expresa su rechazo a la participación de Chile en la reunión del BRICS , y sugirió que el gobierno omita participar en futuros encuentros del bloque. Con la oposición en mayoría, el acuerdo incluyó la afirmación de que “ integrantes del propio grupo BRICS están en concordancia con aquellos países sudamericanos que representan una amenaza para la seguridad y para la soberanía chilena ”, un argumento que refleja la narrativa impulsada por Kast. Así, el rechazo al bloque no solo se convirtió en una resolución parlamentaria, sino en una bandera de identidad partidaria.

Colombia: la política exterior de Petro divide al país

Colombia también se encuentra en camino hacia las elecciones presidenciales de 2026, y la política exterior de Gustavo Petro se ha convertido en tema de campaña. Figuras de la oposición, especialmente sectores de centro‑derecha, no han apoyado de forma abierta las sanciones de Trump, pero han contribuido a validarlas al presentar la presión externa como una consecuencia natural de la política del actual gobierno.

El expresidente Iván Duque (2018‑2022) sintetizó esa posición al señalar que “ muchos países que forman parte de los BRICS han tomado posiciones que son más ideológicas y que dañan muchas de nuestras relaciones bilaterales con otros países ”. En una línea similar, el excandidato presidencial Enrique Gómez —del Movimiento de Salvación Nacional— ha criticado la entrada al Banco de los BRICS , para cuestionar la actuación internacional del gobierno, mientras que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) cuestionó la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta , un megaproyecto impulsado por China desde 2013 que busca conectar Asia con Europa, África y América Latina a través de redes terrestres y marítimas.

Dichas críticas se entrelazan, pues para estas figuras la adhesión a la iniciativa china y la profundización de la agenda BRICS forman parte de una misma orientación de política exterior que, a su juicio, tensiona la histórica relación con Washington. Esto no es un dato menor: para un país que durante años fue el mayor receptor de asistencia estadounidense en América Latina , el vínculo con la Casa Blanca sigue siendo visto por amplios sectores como un pilar de estabilidad y seguridad.

De este modo, crece la presión para que el próximo presidente “reencause” la política exterior y la sitúe en una trayectoria percibida, por la oposición, como consistente con los socios tradicionales.