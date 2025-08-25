En las últimas semanas, los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia pasaron de una intensa actividad diplomática que generó expectativas a un estancamiento. Aun así, Moscú ha reafirmado su disposición a dialogar con Kiev para avanzar hacia un acuerdo de paz. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, aseguró que Rusia está lista para continuar las negociaciones directas, pero acusó a los países europeos de obstaculizar cualquier avance y bloquear los esfuerzos de paz.

Lavrov indicó este domingo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió su disposición a continuar las negociaciones directas de paz con Ucrania durante su última llamada telefónica con su homólogo de EE.UU, Donald Trump.

El ministro señaló que Putin dialogó con Trump después de que este se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y líderes europeos en Washington. Durante ese diálogo, el mandatario ruso remarcó que está listo “para continuar las negociaciones, negociaciones directas ruso-ucranianas, que comenzaron en Estambul y ya han celebrado tres rondas allí”, según explicó Lavrov en una entrevista con NBC News.

Esta reunión en Washington D.C. siguió a una cumbre entre Putin y Trump celebrada el 15 de agosto en Alaska. Allí, según Lavrov, no se abordó en ese momento un futuro encuentro entre los presidentes ruso y ucraniano, aunque este fue “planteado después como algo repentino”.

En este marco, Lavrov reiteró que los posibles encuentros de alto nivel, especialmente uno entre los mandatarios rusos y ucranianos, deben estar “preparados minuciosamente”. “Para ello, sugerimos elevar el nivel de las delegaciones que se reunieron y se seguirán reuniendo en Estambul, con el fin de abordar cuestiones específicas que deban presentarse a la atención del presidente Putin y de Zelenskyy”, añadió.

No obstante, enfatizó que, hasta el momento, “no hay ninguna reunión” prevista entre los mandatarios.

Zelenskyy, por su parte, afirmó el domingo que "el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar", renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Putin.

Lavrov: “Occidente bloquea las conversaciones de paz”

No obstante, en una declaración separada, Lavrov acusó a los países occidentales de intentar “bloquear” las negociaciones de paz para poner fin al conflicto. Según Lavrov, tanto Putin como Trump quieren establecer la paz en Ucrania, sin embargo, afirmó que los funcionarios europeos buscan lo contrario, citando las reacciones tras la cumbre en Alaska.

“Solo están buscando un pretexto para bloquear las negociaciones”, afirmó Lavrov en una entrevista con el canal estatal Rossiya, emitida este domingo en Telegram.

El ministro también criticó a Zelenskyy por “insistir obstinadamente, imponer condiciones y exigir un encuentro inmediato a toda costa” con su homólogo Putin.

Lavrov también acusó a las autoridades ucranianas de “intentos de sabotear el proceso establecido por los presidentes Putin y Trump, que ha dado muy buenos resultados”. “Esperamos que estos intentos sean frustrados”, añadió.

Türkiye y probables garantes

Por otra parte, Lavrov indicó que Moscú aún no ha recibido una respuesta de Kiev a la propuesta que presentó en las últimas conversaciones en Estambul de crear tres grupos de trabajo, cada uno de ellos dedicado a diferentes áreas temáticas.

Asimismo, subrayó que la cuestión de las garantías de seguridad que se discuten en torno a un arreglo ucraniano “debe ser objeto de consenso”.