El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha alcanzado “puntos importantes de acuerdo” en las conversaciones con Irán.

En declaraciones a la prensa el lunes, Trump señaló que funcionarios estadounidenses han mantenido lo que describió como “conversaciones sólidas” con representantes iraníes y que ambas partes parecen dispuestas a avanzar hacia una solución negociada.En ese sentido, añadió: “Hemos tenido conversaciones sólidas con Irán. Veremos a dónde conducen”, al tiempo que precisó que los contactos se desarrollaron durante el fin de semana y se prolongaron hasta la noche del domingo.

Según el presidente estadounidense, en estas conversaciones han participado figuras de alto nivel vinculadas a la administración, entre ellas Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes habrían mantenido contactos con interlocutores iraníes como parte del esfuerzo diplomático en curso.

A partir de estos contactos, Trump sostuvo que se han registrado avances en varios asuntos clave y aseguró que existen “15 puntos de acuerdo” entre ambas partes.

No obstante, sin ofrecer detalles específicos, subrayó que el principal objetivo de Washington sigue siendo impedir que Irán desarrolle armas nucleares. “Han acordado no tener armas nucleares”, dijo Trump, antes de añadir: “Buscamos que no haya armas nucleares y la paz en Oriente Medio”.

En paralelo, el presidente indicó que podrían producirse nuevos contactos en el corto plazo. “Hablaremos hoy, probablemente por teléfono”, señaló, sugiriendo que el diálogo podría intensificarse en las próximas horas. “Espero reunirnos pronto. Espero que podamos resolver esto”, agregó.

Trump también afirmó que ha habido interlocución con distintos niveles del liderazgo iraní. “Hemos hablado con altos cargos. Hemos hablado con un líder iraní muy respetado”, declaró, aunque matizó que no ha recibido comunicación del líder supremo y que no lo considera el dirigente del país.

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Liderazgo iraní

Trump también abordó la cuestión del liderazgo iraní, en particular la seguridad del líder supremo. “No quiero que lo maten”, afirmó, en un contexto en el que reconoció la incertidumbre existente en los círculos de poder dentro de Irán.

A partir de ahí, el presidente estadounidense sugirió que la situación interna podría estar afectando a la capacidad de comunicación del país. “No tienen telecomunicaciones, así que imagino que tienen una falta de comunicación”, señaló, apuntando a posibles dificultades estructurales en los canales internos iraníes.

En paralelo, Trump reiteró que el objetivo de Washington es alcanzar un acuerdo que impida de manera efectiva el desarrollo de capacidades nucleares por parte de Irán. En ese sentido, aseguró que Teherán ya habría mostrado disposición a avanzar en esa dirección.

“Queremos polvo nuclear”, dijo, en referencia al desmantelamiento de los materiales nucleares. Asimismo, insistió en que Estados Unidos busca “no enriquecimiento”, aunque matizó que, en caso de lograrse un acuerdo, el uranio enriquecido podría ser retirado.

“Sería muy fácil que nosotros mismos retiráramos el uranio enriquecido si tenemos un acuerdo”, afirmó.

Asimismo, Trump enmarcó un posible entendimiento como un hito de alcance regional, no limitado al caso iraní. “Si se alcanza un acuerdo, es un gran comienzo para Irán y para la región”, concluyó.