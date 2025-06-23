TÜRKİYE
3 min de lectura
“Seguir el camino de Netanyahu pone en riesgo la paz mundial”: director de Comunicaciones de Türkiye
Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, advirtió sobre los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, y señaló que pueden llevar al “caos y la confusión”.
“Seguir el camino de Netanyahu pone en riesgo la paz mundial”: director de Comunicaciones de Türkiye
Como Türkiye, bajo el liderazgo de Erdogan, continuaremos defendiendo un enfoque político que apueste por la estabilidad en nuestra región. / AA
23 de junio de 2025

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, advirtió este domingo que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, realizados en coordinación con Israel, desatan el riesgo de agravar las tensiones y socavar la estabilidad regional.

“Los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán y su asociación con la agresión de Israel contra Irán son un nuevo paso que conducirá al caos y la confusión, no a la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, afirmó Altun en su cuenta de X este domingo.

“Así como el proceso iniciado con las intervenciones militares de Estados Unidos en Iraq y Afganistán provocó una mayor radicalización y terrorismo en el mundo, el ataque estadounidense contra Irán también tiene el potencial de generar consecuencias similares”, sostuvo el alto funcionario. 

En este sentido, Türkiye ha pedido constantemente la desescalada y el diálogo como vía para alcanzar una paz duradera en la región. Sin embargo, los últimos acontecimientos marcan una escalada significativa con posibles repercusiones para todo Oriente Medio.

Tras los ataques de EE.UU., Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que celebrara una reunión de emergencia para condenar la agresión de Washington y exigir responsabilidades a quienes violen el derecho internacional.

“Existe un vínculo directo entre las intervenciones militares de Estados Unidos y las dinámicas que han remodelado el mapa político de Europa, al incitar la xenofobia y la islamofobia en Occidente y alimentar los sentimientos antioccidentales y antiestadounidenses en Oriente”, señaló Altun.

En esa línea, también añadió: “Si Estados Unidos continúa siguiendo el camino del círculo de Netanyahu, en lugar de trabajar para frenar las políticas genocidas de Israel y contener a la administración de Netanyahu que está fuera de control, la paz mundial se convertirá en un objetivo aún más lejano”.

RelacionadoTRT Global - Presidente Erdogan condena “atroz” ataque a iglesia en Damasco y reitera apoyo de Türkiye a Siria
RECOMENDADOS

“Un enfoque político que apueste por la estabilidad en nuestra región”

La reciente escalada se desató el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos contra varios puntos de Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, lo que provocó una serie de represalias por parte de Teherán.

Por su parte, las autoridades israelíes informaron que al menos 25 personas han muerto y cientos han resultado heridas desde entonces en ataques iraníes con misiles.

Mientras tanto, en Irán, según el Ministerio de Salud, 430 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas a causa de los ataques israelíes.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a unirse en torno a lo razonable; a oponerse a los intentos de una red imprudente de provocar y sabotear el sistema internacional; y a mantener el compromiso con la diplomacia para abordar tanto los problemas regionales como los globales”, expresó Altun.

Finalmente el director de Comunicaciones subrayó que “como Türkiye, bajo el liderazgo de nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, continuaremos defendiendo un enfoque político que apueste por la estabilidad en nuestra región y en el mundo, fomente la paz entre civilizaciones y promueva la armonía entre Oriente y Occidente”. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país