El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, advirtió este domingo que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, realizados en coordinación con Israel, desatan el riesgo de agravar las tensiones y socavar la estabilidad regional.
“Los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán y su asociación con la agresión de Israel contra Irán son un nuevo paso que conducirá al caos y la confusión, no a la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, afirmó Altun en su cuenta de X este domingo.
“Así como el proceso iniciado con las intervenciones militares de Estados Unidos en Iraq y Afganistán provocó una mayor radicalización y terrorismo en el mundo, el ataque estadounidense contra Irán también tiene el potencial de generar consecuencias similares”, sostuvo el alto funcionario.
En este sentido, Türkiye ha pedido constantemente la desescalada y el diálogo como vía para alcanzar una paz duradera en la región. Sin embargo, los últimos acontecimientos marcan una escalada significativa con posibles repercusiones para todo Oriente Medio.
Tras los ataques de EE.UU., Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que celebrara una reunión de emergencia para condenar la agresión de Washington y exigir responsabilidades a quienes violen el derecho internacional.
“Existe un vínculo directo entre las intervenciones militares de Estados Unidos y las dinámicas que han remodelado el mapa político de Europa, al incitar la xenofobia y la islamofobia en Occidente y alimentar los sentimientos antioccidentales y antiestadounidenses en Oriente”, señaló Altun.
En esa línea, también añadió: “Si Estados Unidos continúa siguiendo el camino del círculo de Netanyahu, en lugar de trabajar para frenar las políticas genocidas de Israel y contener a la administración de Netanyahu que está fuera de control, la paz mundial se convertirá en un objetivo aún más lejano”.
“Un enfoque político que apueste por la estabilidad en nuestra región”
La reciente escalada se desató el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos contra varios puntos de Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, lo que provocó una serie de represalias por parte de Teherán.
Por su parte, las autoridades israelíes informaron que al menos 25 personas han muerto y cientos han resultado heridas desde entonces en ataques iraníes con misiles.
Mientras tanto, en Irán, según el Ministerio de Salud, 430 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas a causa de los ataques israelíes.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a unirse en torno a lo razonable; a oponerse a los intentos de una red imprudente de provocar y sabotear el sistema internacional; y a mantener el compromiso con la diplomacia para abordar tanto los problemas regionales como los globales”, expresó Altun.
Finalmente el director de Comunicaciones subrayó que “como Türkiye, bajo el liderazgo de nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, continuaremos defendiendo un enfoque político que apueste por la estabilidad en nuestra región y en el mundo, fomente la paz entre civilizaciones y promueva la armonía entre Oriente y Occidente”.