El presidente de Irán prometió el miércoles que el país no se inclinará ante agresiones externas, al conmemorar el aniversario de la revolución de 1979 con actos ensombrecidos por la amenaza latente de una acción militar estadounidense.
Mientras tanto, manifestantes reanudaron consignas contra el Gobierno desde los balcones de edificios residenciales, en desafío a la represión en curso contra la oposición al sistema clerical, que, según grupos de derechos humanos, ha dejado miles de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado ataques contra Teherán, aunque ha vinculado su decisión a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y no al trato a los manifestantes.
El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, sostuvo conversaciones el martes en Omán y posteriormente el miércoles en Qatar, uno de los varios Estados del Golfo que presionan por una solución pacífica.
El jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y Trump abordaron el miércoles en una llamada telefónica “los esfuerzos internacionales destinados a la desescalada y al fortalecimiento de la seguridad y la paz regional”.
Tamim también se reunió en persona con Larijani en Doha, donde hablaron sobre “los esfuerzos para reducir la escalada y reforzar la seguridad regional”.
Un grupo naval estadounidense encabezado por un portaaviones, calificado por Trump como una “armada”, permanece en aguas de Oriente Medio como clara advertencia a Teherán.
“No cederemos”
En un discurso en la plaza Azadi de la capital con motivo del 47.º aniversario de la revolución, el presidente Masoud Pezeshkian afirmó que Irán no cederá ante las “exigencias excesivas” de Washington.
“Nuestro Irán no se inclinará ante la agresión, pero seguimos dialogando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para establecer la paz y la tranquilidad en la región”, declaró.
Occidente considera que Teherán busca desarrollar un arma nuclear, pero Pezeshkian insistió nuevamente en que el programa atómico es totalmente pacífico y que Irán está dispuesto a aceptar “cualquier verificación” por parte de inspectores.
El mandatario habló mientras miles de personas llenaban la plaza y otros, en todo el país, ondeaban banderas de la república para conmemorar la festividad.
“Decepcionaremos a nuestros enemigos”
Algunos asistentes exhibieron imágenes de Trump con el lema “decepcionaremos a nuestros enemigos”, informó un periodista de la agencia de noticias AFP.
A diferencia de años anteriores, algunas mujeres que participaron en las concentraciones no llevaban el velo obligatorio en Irán, e incluso la televisión estatal transmitió entrevistas con algunas de ellas.
Las protestas y la amenaza de una acción militar estadounidense suponen un gran desafío para el líder supremo Ali Jamenei, máxima autoridad del país, que asumió el cargo vitalicio en 1989 tras la muerte de Jomeini.
El martes por la noche, mientras las autoridades lanzaban fuegos artificiales para conmemorar la fecha, personas salieron a los balcones en Teherán para corear consignas como “muerte a Jamenei” y “muerte al dictador”, según videos difundidos por canales de seguimiento de protestas en Telegram y X, incluidos Vahid Online y Mamlekate.
AFP verificó tres de esos videos publicados por Mamlekate.
Según el grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, 6.984 personas, entre ellas 6.490 manifestantes, murieron durante las protestas mientras las autoridades intensificaban la represión el mes pasado.
Además, al menos 52.623 personas han sido arrestadas en el marco de la represión, añadió.
Entre los detenidos más recientes figuran figuras del movimiento reformista dentro de Irán que apoyaron la campaña electoral de Pezeshkian en 2024.
El coreo de consignas el martes por la noche marcó una “continuación de las protestas a nivel nacional pese al clima de seguridad imperante y las amplias medidas de control”, señaló HRANA.