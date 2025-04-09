Un día: ese fue el plazo que una jueza de inmigración le dio al Gobierno de Estados Unidos para presentar las pruebas de que Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia detenido hace un mes, debe ser deportado.

“Si no es deportable, voy a cerrar este caso el viernes”, dijo Jamee Comans, jueza adjunta principal de inmigración, durante una audiencia en la corte de LaSalle, en Jena, Louisiana, este martes.

Comans advirtió que emitirá un fallo sobre el caso la tarde del viernes, un mes después de que Khalil fuera arrestado en Nueva York y trasladado a una cárcel rural en Louisiana, a casi 2.000 km de distancia.

Entonces, ¿qué puede pasar ahora?

Si la jueza decide cerrar el caso, Khalil, de 30 años, quedaría en libertad según las leyes de inmigración estadounidenses.

Ahora bien, el gobierno no podrá apelar si la jueza ordena terminar el caso con perjuicio, lo que significaría el fin definitivo del proceso de deportación contra Khalil. Pero si lo cierra sin perjuicio, la administración de Trump aún tendría la opción de presentar el caso nuevamente.

“No hay nada más importante para esta corte que los derechos al debido proceso del señor Khalil”, dijo Comans al abogado de Khalil, Marc Van Der Hout , después de que este asegurara que hasta el momento no había recibido ni una sola prueba del Gobierno y solicitara más tiempo para revisar la evidencia. “Pero tampoco voy a mantener detenido al señor Khalil mientras los abogados intercambian correos sobre documentos”, continuó.

Por otro lado, si la jueza dictamina el viernes que Khalil puede ser deportado del país, él tiene la opción de pedirle que evalúe si es elegible para un “alivio de deportación”, que puede concederse en casos limitados, como cuando hay temor de persecución en la nación de origen. Khalil también podrá apelar estas decisiones.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional le dijeron a Comans que entregarían la evidencia antes de la fecha límite, fijada para las 5 p.m., hora local, de este miércoles.

Una audiencia con falta de evidencias

Durante la audiencia, Khalil permaneció sentado en silencio, mientras en su mano derecha llevaba cuentas de oración. Khalil habló suavemente al micrófono para pedir a la jueza que le permitiera a su esposa acceder a la transmisión en vivo de la audiencia. Comans así lo hizo, señalando que más de 600 personas intentaban ingresar a la transmisión, lo que revela el gran interés en el caso.

Desde una pantalla, el abogado de Khalil, quien intervenía a distancia desde California, explicó a la jueza que hasta el momento no había recibido ni una sola prueba del gobierno que justificara la deportación.

Cuando Comans leyó las acusaciones del gobierno, Van Der Hout respondió con “lo niego” a cada una de ellas.

El caso de Khalil en esta corte de inmigración es diferente al recurso legal que se presentó para impugnar la legalidad de su arresto en marzo, conocido como una petición de hábeas corpus. El juez federal que revisa esta petición ha dictaminado que Khalil debe permanecer en Estados Unidos por ahora, mientras decide si lo libera o si lo traslada a Nueva Jersey.

