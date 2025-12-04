Ante el colapso sanitario en Gaza, Médicos Sin Fronteras ha vuelto a encender las alarmas. Desde la organización han implorado a los gobiernos del mundo que abran sus puertas para evacuar a decenas de miles de palestinos que necesitan tratamiento urgente. Su llamado llega tras meses en los que cientos de personas han muerto por heridas, cánceres no tratados y complicaciones médicas que podrían haberse evitado si Israel les hubiera permitido salir a tiempo del enclave. Además, MSF lamenta que Europa continúe ofreciendo una acogida mínima pese a la magnitud de la emergencia.

"La necesidad es realmente enorme", afirmó Hani Isleem, el coordinador de las evacuaciones médicas desde Gaza para la organización, conocida por sus siglas en francés, MSF. Hasta ahora, los países que han aceptado pacientes representan "solo una gota en el océano", lamentó en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en más de 8.000 los pacientes evacuados desde que comenzó la brutal ofensiva genocida de Israel sobre Gaza el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, detalla que más de 16.500 siguen necesitando atención fuera del territorio palestino.

Desde la sede de MSF en Ginebra, tras llegar de acompañar a niños gravemente heridos y enfermos evacuados de Gaza hacia Suiza, el coordinador explicó que las cifras oficiales contemplan únicamente a los pacientes registrados para evacuación. La realidad, dijo, es mucho mayor. "Nuestra estimación es que la cifra es tres o cuatro veces superior".

A pesar de que hasta ahora, más de 30 países han recibido a pacientes desde Gaza, sólo unos Aunque más de 30 países han recibido pacientes desde Gaza, solo unos pocos, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, han aceptado grandes números. En Europa, la acogida es muy baja: Italia ha recibido a más de 200 pacientes, Francia a 27 y Alemania, ninguno.

La evacuación, cada vez más lenta

Suiza recibió el pasado noviembre a 20 niños procedentes de Gaza, llegados en dos grupos y con edades que iban desde los dos meses hasta los 16 años. Muchos de ellos padecen cardiopatías congénitas, cáncer y amputaciones que requieren cirugías ortopédicas complejas.

El coordinador, quien estuvo acompañando a ese grupo, afirmó que sin aquella evacuación, algunos no habrían sobrevivido, y subrayó que fueron trasladados directamente al quirófano en cuanto aterrizaron en Suiza para evitar daños irreversibles.

Isleem lamentó que el ritmo de las evacuaciones médicas disminuyó, justo cuando la situación en Gaza se volvió más desesperante. En los primeros meses del genocidio, una media de 1.500 pacientes lograba salir cada mes; sin embargo, desde que Israel cerró el cruce de Rafah hacia Egipto en mayo de 2024, esa cifra se ha desplomado hasta unos 70.