Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, instó a una acción global urgente para detener la brutal ofensiva de Israel contra Gaza y priorizar la entrega de ayuda humanitaria en el enclave asediado, advirtiendo que la conciencia moral del mundo “está al borde de quebrarse”.
Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, Erdogan declaró: “Nuestra prioridad es garantizar que la ayuda humanitaria llegue a nuestros hermanos y hermanas en Gaza”.
“Como frente de la humanidad, estamos obligados a hacer lo que sea necesario para frenar esta opresión”, afirmó.
De ahí que el mandatario turco haya condenado enérgicamente los ataques continuos de Israel contra civiles palestinos, especialmente en el contexto de hambruna forzada y sufrimiento que azotan Gaza.
“Cualquiera que tenga siquiera una pizca de conciencia, misericordia o dignidad humana está al borde de quebrarse ante el peso de esta crueldad”, sostuvo.
“Nadie puede permanecer en silencio ante una escena en la que niños inocentes mueren de hambre y civiles que esperan ayuda alimentaria son deliberadamente atacados a tiros”.
Presión global sobre Israel
Frente a esta grave situación, Erdogan añadió que Türkiye intensificará sus esfuerzos diplomáticos en los próximos días para aumentar la presión sobre el Gobierno de Israel y poner fin a la catástrofe humanitaria.
“Trabajaremos para incrementar la presión sobre el gobierno israelí en los próximos días con el fin de evitar el desastre humanitario en Gaza”, señaló el presidente, subrayando que Ankara mantiene una estrecha coordinación con sus socios internacionales.
Reafirmando la solidaridad de Türkiye con el pueblo palestino, agregó: “Haremos sentir con más fuerza a nuestros hermanos y hermanas en Gaza que no están solos. Seguiremos trabajando para lograr un alto el fuego en la región y alcanzar una paz duradera”.
En línea con este respaldo, Erdogan también recibió con satisfacción las señales de apoyo creciente al reconocimiento del Estado de Palestina en Europa y consideró esos avances como “valiosos y alentadores”.
“Valoramos profundamente el clamor humanitario que surge desde Europa. Damos la bienvenida a cada paso que se dé en el camino hacia el reconocimiento del Estado de Palestina”, expresó.
Sus declaraciones se producen mientras Gaza atraviesa una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente, con más de 60.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, y una grave escasez de alimentos, agua y suministros médicos.
Ante esta situación alarmante, los llamados internacionales a favor de un alto el fuego y de exigir responsabilidades se han intensificado, con procesos judiciales abiertos contra Israel tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia.