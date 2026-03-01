Como un “crimen de guerra” calificó Irán el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra una escuela en Minab, sur del país, que según denunció su enviado ante la ONU, Amir Saeid Iravani, mató a más de 100 niños. Las duras palabras del representante de Teherán se produjeron durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este sábado, convocada por las misiones permanentes de Colombia, Francia, Bahréin, China y Rusia.

"Es lamentable que algunos miembros de este organismo, con un doble rasero descarado, ignoren el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán y condenen a Irán por ejercer su derecho inherente a la legítima defensa, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas", declaró Iravani durante su intervención.

En ese momento, el enviado se abstuvo de comentar o confirmar el anuncio sobre la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, que minutos antes había hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sólo horas después, la televisión estatal iraní informaría sobre el fallecimiento de Jamenei en los ataques y el luto decretado de 40 días.

"Lo que está ocurriendo contra mi país es un claro acto de agresión", afirmó Iravani. "Es una agresión armada abierta contra la República Islámica de Irán". Y añadió que “la guerra de Estados Unidos e Israel hoy no es simplemente una guerra contra Irán. Es una guerra contra la Carta de las Naciones Unidas, una guerra contra el derecho internacional y una guerra contra el orden jurídico internacional”.

Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, reiteró el argumento largamente mencionado por Trump acerca de que no se le puede permitir a Teherán desarrollar un arma nuclear. "La comunidad internacional ha afirmado desde hace tiempo un principio simple y necesario: Irán no puede tener un arma nuclear”. Por lo que, agregó “ese principio no es una cuestión política, sino de seguridad global, y para ello, EE.UU. está emprendiendo acciones legales".

Sin embargo, Iravani desestimó estas declaraciones, señalando que el enviado de Washington buscaba “distorsionar los hechos y basarse en desinformación para justificar la flagrante agresión de Estados Unidos e Israel” contra su país. En esa línea recalcó que la justificación presentada por Waltz “es ilegal y carece totalmente de fundamento legal”.