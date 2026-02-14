La séptima edición de los TRT World Citizen Awards reunió en Estambul a personas destacadas cuyo trabajo dejó una profunda huella humanitaria en distintos continentes. El momento más conmovedor se vivió cuando la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, abrazó a la madre del periodista Yahya Barzaq, asesinado en Gaza.

Organizado por TRT el viernes, el evento celebró a educadores, líderes juveniles, comunicadores, arquitectos y defensores de derechos, cuyos esfuerzos mejoraron vidas y protegieron la dignidad humana en algunos de los contextos más difíciles del mundo.

En el evento estuvo la primera dama Emine Erdogan, quien expresó su satisfacción por participar en lo que definió como un encuentro significativo, capaz de trascender lenguas, colores y geografías.

En un mensaje publicado en la red social X, subrayó que el evento es un recordatorio de que la humanidad no conoce fronteras y que existen innumerables héroes anónimos que siguen trabajando por un mundo más justo.

Los premios de este año destacaron a personas que impactaron de diferentes formas y en distintos contextos. El Premio al Educador fue para Rudayna Abdo, fundadora y directora ejecutiva de la plataforma Thaki. Su enfoque innovador en educación digital permitió que decenas de miles de niños refugiados y en situación vulnerable en Líbano y Jordania accedieran a educación de calidad.

Al reutilizar computadoras donadas y equiparlas con contenidos educativos offline, Abdo creó un modelo sostenible, basado en derechos, que amplía el acceso a la educación donde más se necesita.

Por otro lado, el Premio a la Juventud reconoció a la activista nigeriana Amara Nwuneli. Sus iniciativas ambientales transformaron espacios llenos de residuos en patios de juego seguros, construidos con materiales reciclados. Su trabajo promueve la sostenibilidad y defiende el derecho de los niños a jugar, con un impacto que llega a miles de personas y puede replicarse en otras comunidades.

En el campo de la comunicación ética, el Premio al Comunicador fue otorgado de forma conjunta a las ingenieras de software Ibtihal Abousaad y Vaniya Agrawal. Su postura firme contra el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías en la nube para violar derechos humanos envió un mensaje claro: la comunicación, sobre todo en la era digital, implica una responsabilidad ética. Al expresarse públicamente, reforzaron la idea de que la tecnología debe servir a la humanidad y no dañarla.