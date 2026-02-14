La séptima edición de los TRT World Citizen Awards reunió en Estambul a personas destacadas cuyo trabajo dejó una profunda huella humanitaria en distintos continentes. El momento más conmovedor se vivió cuando la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, abrazó a la madre del periodista Yahya Barzaq, asesinado en Gaza.
Organizado por TRT el viernes, el evento celebró a educadores, líderes juveniles, comunicadores, arquitectos y defensores de derechos, cuyos esfuerzos mejoraron vidas y protegieron la dignidad humana en algunos de los contextos más difíciles del mundo.
En el evento estuvo la primera dama Emine Erdogan, quien expresó su satisfacción por participar en lo que definió como un encuentro significativo, capaz de trascender lenguas, colores y geografías.
En un mensaje publicado en la red social X, subrayó que el evento es un recordatorio de que la humanidad no conoce fronteras y que existen innumerables héroes anónimos que siguen trabajando por un mundo más justo.
Los premios de este año destacaron a personas que impactaron de diferentes formas y en distintos contextos. El Premio al Educador fue para Rudayna Abdo, fundadora y directora ejecutiva de la plataforma Thaki. Su enfoque innovador en educación digital permitió que decenas de miles de niños refugiados y en situación vulnerable en Líbano y Jordania accedieran a educación de calidad.
Al reutilizar computadoras donadas y equiparlas con contenidos educativos offline, Abdo creó un modelo sostenible, basado en derechos, que amplía el acceso a la educación donde más se necesita.
Por otro lado, el Premio a la Juventud reconoció a la activista nigeriana Amara Nwuneli. Sus iniciativas ambientales transformaron espacios llenos de residuos en patios de juego seguros, construidos con materiales reciclados. Su trabajo promueve la sostenibilidad y defiende el derecho de los niños a jugar, con un impacto que llega a miles de personas y puede replicarse en otras comunidades.
En el campo de la comunicación ética, el Premio al Comunicador fue otorgado de forma conjunta a las ingenieras de software Ibtihal Abousaad y Vaniya Agrawal. Su postura firme contra el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías en la nube para violar derechos humanos envió un mensaje claro: la comunicación, sobre todo en la era digital, implica una responsabilidad ética. Al expresarse públicamente, reforzaron la idea de que la tecnología debe servir a la humanidad y no dañarla.
Premio al periodista asesinado Yahya Barzaq
El momento más impactante de la noche llegó con la entrega del premio Ciudadano del Año, dedicado al periodista de Gaza Yahya Barzaq.
Barzaq murió el 30 de septiembre en un ataque israelí mientras informaba desde Gaza, donde documentaba la experiencia de la población civil en medio del genocidio israelí. A través de su cámara mostró la resiliencia, la dignidad y el sufrimiento de la gente común, y dejó un legado de verdad que trascendió la región.
Emine Erdogan rindió homenaje a Barzaq y a todos los palestinos asesinados por Israel. En su discurso, lo describió como un hermano que fue martirizado mientras llevaba al mundo la realidad de Gaza. Elevó oraciones por él y por todos los mártires palestinos, y reafirmó su solidaridad con quienes atraviesan el dolor y la adversidad.
En este contexto, uno de los instantes más conmovedores se produjo cuando Emine Erdogan abrazó a la madre de Yahya Barzaq durante la ceremonia. El gesto simbolizó un duelo compartido y una profunda compasión, más allá del protocolo. Reflejó no solo un pésame personal, sino también un mensaje amplio de empatía y unidad frente a la pérdida.
Quienes presenciaron la escena la describieron como una de las más emotivas de la noche, capaz de capturar la esencia humana de los premios.
El Premio a la Trayectoria fue otorgado al arquitecto italiano Raul Pantaleo, cuyo trabajo en arquitectura humanitaria permitió construir centros de salud gratuitos en zonas de crisis y conflicto. Con sus diseños, demostró que la arquitectura puede ser una herramienta de justicia social y solidaridad.
Por su parte, el Premio a la Accesibilidad fue para Joohi Tahir, por su labor pionera en la inclusión de personas con discapacidad en comunidades musulmanas. A través de MUHSEN, la organización que cofundó, impulsó estándares de accesibilidad en lugares de culto y promovió una participación digna e igualitaria, con un modelo sistemático de comunidades inclusivas.
Al reflexionar sobre las historias de cada premiado, Emine Erdogan señaló que sus experiencias muestran que la humanidad se niega a rendirse ante la desesperanza. Destacó que, en distintas partes del mundo, muchas personas siguen del lado de la justicia en la lucha permanente entre lo correcto y lo incorrecto. Esa determinación, dijo, ofrece fuerza e inspiración a quienes buscan equidad y compasión.
También felicitó a todos los galardonados y expresó su deseo de que su valentía y sus logros perduren en el tiempo. Para cerrar, agradeció a la familia de TRT y a todas las personas que hicieron posible el evento, y reconoció su tarea de amplificar voces que, de otro modo, podrían no ser escuchadas.